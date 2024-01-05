На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
Королівська щедрість Норвегії
Королівська щедрість Норвегії
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
На Сумщині почали зводити фортифікаційні споруди
На Сумщині почали зводити фортифікаційні споруди
«Ми втрачаємо розуміння того, що можемо програти цю війну і загинути як нація». Психіатр Роман Кечур про внутрішню загрозу
«Ми втрачаємо розуміння того, що можемо програти цю війну і загинути як нація». Психіатр Роман Кечур про внутрішню загрозу
Російські хакери місяцями були у системі "Київстару", – Reuters
Російські хакери місяцями були у системі "Київстару", – Reuters
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Комітет Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію, доповідати покликали Залужного і Умєрова (доповнено)
Комітет Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію, доповідати покликали Залужного і Умєрова (доповнено)
ГоловнаСвіт

Лукашенко підписав закон, який дає йому довічний імунітет від кримінального переслідування

Документ забороняє лідерам опозиції, які проживають у вигнанні, балотуватися на майбутніх президентських виборах.

Лукашенко підписав закон, який дає йому довічний імунітет від кримінального переслідування
Фото: Kremlin Pool

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав новий закон, який надає йому довічну недоторканість від кримінального переслідування та забороняє лідерам опозиції, які проживають у вигнанні, балотуватися на майбутніх президентських виборах.

Про це пише The Guardian.

Теоретично закон поширюється на будь-якого колишнього президента та членів його чи її родини. Однак фактично це стосується лише 69-річного Лукашенка, який "майже 30 років залізною рукою керує Білоруссю".

Документ спрямований на подальше зміцнення влади Лукашенка та усунення потенційних суперників на наступних президентських виборах у країні, які мають відбутися у 2025 році, зазначає видання.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Закон істотно посилює вимоги до кандидатів у президенти. Балотуватися можуть лише громадяни Білорусі, які постійно проживають в країні не менше 20 років і ніколи не мали посвідки на проживання в іншій країні.

Згідно з текстом нового закону, Лукашенко у разі відходу від влади “не може нести відповідальності за дії, вчинені у зв'язку з виконанням президентських повноважень”.

У законі також йдеться, що президенту та членам його сім'ї буде забезпечено довічне державне забезпечення, медичне обслуговування, страхування життя та здоров'я. Після відставки президент також стане постійним довічним членом верхньої палати парламенту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies