Лукашенко підписав закон, який дає йому довічний імунітет від кримінального переслідування

Документ забороняє лідерам опозиції, які проживають у вигнанні, балотуватися на майбутніх президентських виборах.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав новий закон, який надає йому довічну недоторканість від кримінального переслідування та забороняє лідерам опозиції, які проживають у вигнанні, балотуватися на майбутніх президентських виборах.

Про це пише The Guardian.

Теоретично закон поширюється на будь-якого колишнього президента та членів його чи її родини. Однак фактично це стосується лише 69-річного Лукашенка, який "майже 30 років залізною рукою керує Білоруссю".

Документ спрямований на подальше зміцнення влади Лукашенка та усунення потенційних суперників на наступних президентських виборах у країні, які мають відбутися у 2025 році, зазначає видання.

Закон істотно посилює вимоги до кандидатів у президенти. Балотуватися можуть лише громадяни Білорусі, які постійно проживають в країні не менше 20 років і ніколи не мали посвідки на проживання в іншій країні.

Згідно з текстом нового закону, Лукашенко у разі відходу від влади “не може нести відповідальності за дії, вчинені у зв'язку з виконанням президентських повноважень”.

У законі також йдеться, що президенту та членам його сім'ї буде забезпечено довічне державне забезпечення, медичне обслуговування, страхування життя та здоров'я. Після відставки президент також стане постійним довічним членом верхньої палати парламенту.