Держсекретар США Блінкен цього тижня відвідає Близький Схід, - ЗМІ

Цього тижня державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Близький Схід. Цей візит стане четвертим від 7 жовтня, коли ХАМАС напав на Ізраїль.
Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер, якого цитує Bloomberg.
Очікується, що Блінкен відвідає Туреччину, Йорданію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Єгипет та Ізраїль. Також він побуває на Західному березі річки Йордан і зробить зупинку в Греції.
"Ми не очікуємо, що кожна розмова в цій поїздці буде легкою", – наголосив Міллер.
Вважається, що Блінкен повідомить те, що США стоять на боці Ізраїлю, та підштовхне прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до зниження інтенсивності війни проти ХАМАС у Смузі Газі.
Держсекретар виступає за збільшення гуманітарної допомоги в Газу, а також закликає арабські країни тиснути на Іран і ХАМАС, аби сприяти звільненню заручників.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що знищила високопоставленого палестинського командира "Ісламського джихаду" під час авіаудару в Смузі Гази.
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Армія оборони Ізраїлю заявила, що знищила командира роти елітних сил ХАМАС Нухба в Дейр-ель-Балах в центрі Гази під час нічного авіаудару.
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ЦАХАЛ ліквідував Хайтама Хуваджарі, командира батальйону ХАМАСу “Шаті”.
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