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Держсекретар США Блінкен цього тижня відвідає Близький Схід, - ЗМІ

Очікується, що Блінкен відвідає Туреччину, Йорданію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Єгипет та Ізраїль. Також він побуває на Західному березі річки Йордан і зробить зупинку в Греції.

Цього тижня державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Близький Схід. Цей візит стане четвертим від 7 жовтня, коли ХАМАС напав на Ізраїль.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер, якого цитує Bloomberg.

Очікується, що Блінкен відвідає Туреччину, Йорданію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Єгипет та Ізраїль. Також він побуває на Західному березі річки Йордан і зробить зупинку в Греції.

"Ми не очікуємо, що кожна розмова в цій поїздці буде легкою", – наголосив Міллер.

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Вважається, що Блінкен повідомить те, що США стоять на боці Ізраїлю, та підштовхне прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до зниження інтенсивності війни проти ХАМАС у Смузі Газі.

Держсекретар виступає за збільшення гуманітарної допомоги в Газу, а також закликає арабські країни тиснути на Іран і ХАМАС, аби сприяти звільненню заручників.

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