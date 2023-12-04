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ЦАХАЛ заявив про ліквідацію одного з командирів, які керували атакою 7 жовтня

Хайтам Хуваджарі відповідальний за численні терористичні акти проти ізраїльтян.

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію одного з командирів, які керували атакою 7 жовтня
Бійці ЦАХАЛ у секторі Гази
Фото: X

ЦАХАЛ ліквідував Хайтама Хуваджарі, командира батальйону ХАМАСу “Шаті”. 

Про це йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

Під його командуванням терористи здійснили рейди на південь Ізраїлю 7 жовтня. 

Хуваджарі також забезпечував терористичну діяльність ХАМАСу в лікарні Шифа та командував силами угрупування, які воювали проти солдатів ЦАХАЛу в районі Шаті. 

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Окрім того, він відповідальний за проведення численних терористичних актів проти ізраїльтян.

Нагадаємо, у ЦАХАЛі заявили, що Ізраїль поширить наземну операцію на всю територію Сектора Гази. Цілями будуть об'єкти ХАМАСу.

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