ЦАХАЛ заявив про ліквідацію одного з командирів, які керували атакою 7 жовтня

ЦАХАЛ ліквідував Хайтама Хуваджарі, командира батальйону ХАМАСу “Шаті”.
Про це йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.
Під його командуванням терористи здійснили рейди на південь Ізраїлю 7 жовтня.
Хуваджарі також забезпечував терористичну діяльність ХАМАСу в лікарні Шифа та командував силами угрупування, які воювали проти солдатів ЦАХАЛу в районі Шаті.
Окрім того, він відповідальний за проведення численних терористичних актів проти ізраїльтян.
Нагадаємо, у ЦАХАЛі заявили, що Ізраїль поширить наземну операцію на всю територію Сектора Гази. Цілями будуть об'єкти ХАМАСу.