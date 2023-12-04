ЦАХАЛ заявив про ліквідацію одного з командирів, які керували атакою 7 жовтня

Хайтам Хуваджарі відповідальний за численні терористичні акти проти ізраїльтян.

ЦАХАЛ ліквідував Хайтама Хуваджарі, командира батальйону ХАМАСу “Шаті”.

Про це йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

Під його командуванням терористи здійснили рейди на південь Ізраїлю 7 жовтня.

Хуваджарі також забезпечував терористичну діяльність ХАМАСу в лікарні Шифа та командував силами угрупування, які воювали проти солдатів ЦАХАЛу в районі Шаті.

Окрім того, він відповідальний за проведення численних терористичних актів проти ізраїльтян.

Нагадаємо, у ЦАХАЛі заявили, що Ізраїль поширить наземну операцію на всю територію Сектора Гази. Цілями будуть об'єкти ХАМАСу.