ЦАХАЛ ліквідував командира "Ісламського джихаду" у Газі

Армія оборони Ізраїлю заявила, що знищила високопоставленого палестинського командира "Ісламського джихаду" під час авіаудару в секторі Газа, — інформує The Times of Israel.

Мамдух Лулу служив помічником командирів північного підрозділу "Ісламського джихаду" в Газі.

У ЦАХАЛІ заявили, що Лулу підтримував контакти з офіційними особами "Ісламського джихаду" за кордоном.

"Лулу був центральною фігурою в палестинському "Ісламському джихаді", ініціював і очолював численні терористичні атаки й напади з Гази на Ізраїль, як під час війни, так і в повсякденному житті", — йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю.