ЦАХАЛ ліквідував командира "Ісламського джихаду" у Газі

Армія оборони Ізраїлю заявила, що знищила високопоставленого палестинського командира "Ісламського джихаду" під час авіаудару в секторі Газа, — інформує The Times of Israel.
Мамдух Лулу служив помічником командирів північного підрозділу "Ісламського джихаду" в Газі.
У ЦАХАЛІ заявили, що Лулу підтримував контакти з офіційними особами "Ісламського джихаду" за кордоном.
"Лулу був центральною фігурою в палестинському "Ісламському джихаді", ініціював і очолював численні терористичні атаки й напади з Гази на Ізраїль, як під час війни, так і в повсякденному житті", — йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що знищила командира роти елітних сил ХАМАС Нухба в Дейр-ель-Балах в центрі Гази під час нічного авіаудару.
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- Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що під час нічних авіаударів у секторі Газа винищувачі вбили трьох командирів роти ХАМАС.