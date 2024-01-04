Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Королівська щедрість Норвегії
Королівська щедрість Норвегії
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
Із російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних
Із російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних
ГоловнаСвіт

ЦАХАЛ ліквідував командира "Ісламського джихаду" у Газі

Командир мав контакти з офіційними особами "Ісламського джихаду" за кордоном.

ЦАХАЛ ліквідував командира "Ісламського джихаду" у Газі
Начальник Південного командування ЦАХАЛ генерал-майор Ярон Фінкельман (у центрі) у секторі Гази, 30 жовтня 2023
Фото: Сили оборони Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю заявила, що знищила високопоставленого палестинського командира "Ісламського джихаду" під час авіаудару в секторі Газа, — інформує The Times of Israel.

Мамдух Лулу служив помічником командирів північного підрозділу "Ісламського джихаду" в Газі.

У ЦАХАЛІ заявили, що Лулу підтримував контакти з офіційними особами "Ісламського джихаду" за кордоном.

"Лулу був центральною фігурою в палестинському "Ісламському джихаді", ініціював і очолював численні терористичні атаки й напади з Гази на Ізраїль, як під час війни, так і в повсякденному житті", — йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю.

  • Армія оборони Ізраїлю заявила, що знищила командира роти елітних сил ХАМАС Нухба в Дейр-ель-Балах в центрі Гази під час нічного авіаудару. 
  • ЦАХАЛ ліквідував Хайтама Хуваджарі, командира батальйону ХАМАСу “Шаті”. 
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що під час нічних авіаударів у секторі Газа винищувачі вбили трьох командирів роти ХАМАС.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies