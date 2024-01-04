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Польща заявила про безстрокове ембарго на експорт української агропродукції

Заборона на експорт буде безстроковою.

Польща заявила про безстрокове ембарго на експорт української агропродукції
Фото: Мінінфраструктури

У Міністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі заявили, що польсько-український кордон не буде відкрито для українських товарів. Заборона на експорт буде безстроковою.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, — повідомили у Міністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі в мережі "Х".

"Кордони не відкриються, ембарго на українську продукцію безстрокове доки його не знімуть", — заявив міністр.

Секерський підкреслив важливість переговорів із фермерами-мітингувальниками для напрацювання найкращих рішень. Вимоги протестувальників міністр підтримує, однак вони повинні бути адаптовані до чинного законодавства в Польщі, включно із законодавством ЄС.

  • 4 січня вранці польські фермери відновили блокування пункту пропуску "Шегині-Медика" з вимогами дотації на кукурудзу або збереження сільськогосподарського податку на рівні минулого року.
  • Раніше Секерський заявляв, що ембарго на українське зерно зберігатиметься доти, доки Євросоюз не створить нові правила для імпорту українського зерна.
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