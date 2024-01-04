Польща заявила про безстрокове ембарго на експорт української агропродукції

Заборона на експорт буде безстроковою.

У Міністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі заявили, що польсько-український кордон не буде відкрито для українських товарів. Заборона на експорт буде безстроковою.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, — повідомили у Міністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі в мережі "Х".

"Кордони не відкриються, ембарго на українську продукцію безстрокове доки його не знімуть", — заявив міністр.

Секерський підкреслив важливість переговорів із фермерами-мітингувальниками для напрацювання найкращих рішень. Вимоги протестувальників міністр підтримує, однак вони повинні бути адаптовані до чинного законодавства в Польщі, включно із законодавством ЄС.