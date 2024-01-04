У Лапландії температура впала до -43,6 ° C, що є найнижчою температурою січня, зареєстрованою у Швеції за 25 років.

У Скандинавії через екстремальні холоди та сніжні бурі закрили низку шкіл, а громадський транспорт почав працювати з перебоями. Сильні вітри та зливи в Західній Європі стали причиною повеней і щонайменше однієї смерті, пише The Guardian.

Температура у північному регіоні опустилася нижче -40 °C другий день поспіль. У Квіккйокке-Ореньярці у шведській Лапландії вона впала до -43,6 ° C, що є найнижчою температурою січня, зареєстрованою у Швеції за 25 років.

Надзвичайно низькі температури, сніг та ураганний вітер порушили транспортне сполучення у всьому Північному регіоні, закрили кілька мостів і призупинили рух залізниці та поромів.

На більшій території Данії через сильні вітри та снігопади автомобілістів закликали уникати необов'язкових поїздок.

Фото: EPA/UPG

У Західній Європі переважає волога та вітряна погода. Шторм, якому офіційні метеорологічні служби Великобританії, Ірландії та Нідерландів дали назву “Хенк”, спричинив відключення електроенергії, транспортні проблеми, матеріальні збитки та збої у всій Великобританії. У західній Англії водій загинув після того, як на його машину впало дерево.

В Англії та Уельсі оголосили понад 300 попереджень про повені, а 10 000 будинків залишалися знеструмленими. У Нідерландах поліція поблизу міста Ейндговен заявила, що сильний вітер міг зіграти роль у смерті 75-річного чоловіка, який впав з велосипеда.

У Франції з неділі сильні дощі зійшли на північні регіони Па-де-Кале та Норд, змусивши евакуювати близько 200 людей і знеструмивши 10 000 будинків. У країні мобілізували сотні рятувальників, наслідки негоди їм допомогають долати колеги з Чехії, Словаччини та Нідерландів.

Фото: EPA/UPG

Національна метеорологічна служба в четвер попередила про повені та вітер для кількох регіонів північної Франції та її кордонів з Бельгією, Люксембургом та Німеччиною. Прогнозується посилення дощів та вітер швидкістю до 100 км/год.

З повінню борються й окремі регіони Німеччини, які посилилися дощами. Найбільше постраждала земля Нижня Саксонія.