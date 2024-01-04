У Скандинавії через екстремальні холоди та сніжні бурі закрили низку шкіл, а громадський транспорт почав працювати з перебоями. Сильні вітри та зливи в Західній Європі стали причиною повеней і щонайменше однієї смерті, пише The Guardian.
Температура у північному регіоні опустилася нижче -40 °C другий день поспіль. У Квіккйокке-Ореньярці у шведській Лапландії вона впала до -43,6 ° C, що є найнижчою температурою січня, зареєстрованою у Швеції за 25 років.
Надзвичайно низькі температури, сніг та ураганний вітер порушили транспортне сполучення у всьому Північному регіоні, закрили кілька мостів і призупинили рух залізниці та поромів.
На більшій території Данії через сильні вітри та снігопади автомобілістів закликали уникати необов'язкових поїздок.
У Західній Європі переважає волога та вітряна погода. Шторм, якому офіційні метеорологічні служби Великобританії, Ірландії та Нідерландів дали назву “Хенк”, спричинив відключення електроенергії, транспортні проблеми, матеріальні збитки та збої у всій Великобританії. У західній Англії водій загинув після того, як на його машину впало дерево.
В Англії та Уельсі оголосили понад 300 попереджень про повені, а 10 000 будинків залишалися знеструмленими. У Нідерландах поліція поблизу міста Ейндговен заявила, що сильний вітер міг зіграти роль у смерті 75-річного чоловіка, який впав з велосипеда.
У Франції з неділі сильні дощі зійшли на північні регіони Па-де-Кале та Норд, змусивши евакуювати близько 200 людей і знеструмивши 10 000 будинків. У країні мобілізували сотні рятувальників, наслідки негоди їм допомогають долати колеги з Чехії, Словаччини та Нідерландів.
Національна метеорологічна служба в четвер попередила про повені та вітер для кількох регіонів північної Франції та її кордонів з Бельгією, Люксембургом та Німеччиною. Прогнозується посилення дощів та вітер швидкістю до 100 км/год.
З повінню борються й окремі регіони Німеччини, які посилилися дощами. Найбільше постраждала земля Нижня Саксонія.
- Десятеро людей загинули в Австралії після сильних гроз, які зійшли на схід країни під час різдвяних свят, десятки тисяч об’єктів все ще залишаються знеструмленими.
- Торік Пекін пережив найхолодніший грудень з 1951 року. Цього місяця температура в місті часто опускалася нижче -10 градусів. Зазначимо, шість місяців тому у китайській столиці був зафіксований найспекотніший день у червні з температурою трохи більше 40C.
- На початку грудня сильний шторм і торнадо в штаті Теннессі в США забрали життя щонайменше шістьох людей.
- Тоді ж циклон на півдні Індії вбив щонайменше 9 осіб, 8 тисяч евакуювали. Хвилі впали на прибережні міста, затопивши дороги, вирвавши дерева і зламавши лінії електропередач.
- Навесні група вчених Організації Об'єднаних Націй заявила, що світ чекає ще більше хвиль спеки, періодів посухи, екстремальних дощів та повеней. Аби уникнути найгірших наслідків зміни клімату, потрібно скоротити викиди парникових газів на 60% до 2035 року.