Триває перша фаза будівництва міста, яка включає 70-поверхову вежу − найвищу в Африці − оперний театр із п’ятьма залами, мегамечеть і найбільший на Близькому Сході собор.

Єгипет готується витратити мільярди на збільшення розмірів нової розкішної столиці удвічі. Її будівництво триває у пустелі за 45 км на схід від Каїра з 2015 року, пише Reuters.

У новому місті вже з’явилися перші жителі, повідомив глава компанії, що займається проєктом. Воно є найбільшим із серії мегапроєктів, які, за словами президента Абдель Фаттаха ас-Сісі, необхідні для економічного розвитку та розміщення 105 мільйонів населення, яке зростає.

Водночас критики проєкту “Нова адміністративна столиця” кажуть, що він забирає ресурси і збільшує борговий тягар Єгипту.

На першому етапі проєкту були збудовані міністерства та відомства, кули у липні перевели державних службовців. “Щодня до нас приходять майже 48 000 співробітників”, − сказав Халед Аббас, голова Адміністративної столиці міського розвитку (ACUD).

“Побудоване на цілинній землі, місто покликане служити високотехнологічною моделлю майбутнього Єгипту далеко від безладу та хаосу Каїра. Уряд хоче, щоб воно поглинуло частину населення Єгипту, яке щороку зростає приблизно на 1,6%”, − пише Reuters.

Хоча останнім часом темпи робіт сповільнилися, перша фаза будівництва міста вже включає 70-поверхову вежу − найвищу в Африці − оперний театр із п’ятьма залами, мегамечеть і найбільший на Близькому Сході собор.

Фото: EPA/UPG

За словами Аббаса, електропоїзд зі східного Каїра почав курсувати минулої весни, а надземна монорейкова дорога має запрацювати у другому кварталі цього року. Збудовано до 100 тисяч квартир і заселено вже 1200 сімей. Великі банки та інші підприємства перенесуть свої штаб-квартири до першого кварталу 2024 року.

За словами Аббаса, ACUD має намір призначити консультанта для розробки генерального плану другої, третьої та четвертої фаз будівництва столиці.

У першій та другій фазах планується заселити по 1,5 мільйона осіб, і кожна охоплюватиме 168 квадратних кілометрів. Робота над другим етапом має розпочатися наприкінці цього року і триватиме до 2027 року.

Розпочато озеленення парку протяжністю 10 км, який отримав назву “Зелена річка”.

Через два роки завод поблизу передмістя Каїра Мааді буде надсилати 800 000 кубометрів дефіцитної нільської води у день. Планується будівництво другого заводу обсягом 700 тисяч кубів. Разом вони споживатимуть приблизно 1% єгипетської частки води Нілу.

ACUD також сподівається відкрити гігантський спортивний район, Олімпійське місто, зі стадіоном на 93 000 місць, до другого кварталу.

Фото: EPA/UPG

За словами Аббаса, компанія ACUD, 51% якої належить військовим і 49% – міністерству житлового будівництва, витратила 500 мільярдів єгипетських фунтів на першу фазу інфраструктури та будівель. Це становить приблизно 16 мільярдів доларів за поточним обмінним курсом, або 32 мільярди доларів до того, як Єгипет почав серію девальвацій у березні 2022 року.

Інфраструктура другого етапу коштуватиме ще 250-300 мільярдів фунтів.

Фото: EPA/UPG До нової столиці курсує електропоїзд зі Східного Каїра

У 2019 році попередник Аббаса оцінив нову столицю в 58 мільярдів доларів. “Фінанси Єгипту зазнали напруги через завищену вартість валюти, скорочення грошових переказів і зростання витрат на погашення боргу після великих іноземних запозичень. Щоб скоротити витрати, ACUD планує розмістити 5-10% своїх акцій на фондовій біржі до кінця 2024 року на продажі, що може залучити 150–200 мільярдів фунтів стерлінгів”, − сказав Аббас.