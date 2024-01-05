Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Королівська щедрість Норвегії
Королівська щедрість Норвегії
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
«Ми втрачаємо розуміння того, що можемо програти цю війну і загинути як нація». Психіатр Роман Кечур про внутрішню загрозу
«Ми втрачаємо розуміння того, що можемо програти цю війну і загинути як нація». Психіатр Роман Кечур про внутрішню загрозу
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Комітет Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію, доповідати покликали Залужного і Умєрова (доповнено)
Комітет Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію, доповідати покликали Залужного і Умєрова (доповнено)
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
Російські хакери місяцями були у системі "Київстару", – Reuters
Російські хакери місяцями були у системі "Київстару", – Reuters
На Сумщині почали зводити фортифікаційні споруди
На Сумщині почали зводити фортифікаційні споруди
ГоловнаСвіт

США продовжать підтримку, але не на рівні 2022-2023. Україна повинна розвинути ВПК і виготовляти боєприпаси, – Держдеп

Поки цього не відбулося, Конгресу потрібно ухвалити додаткову допомогу для українців. 

США продовжать підтримку, але не на рівні 2022-2023. Україна повинна розвинути ВПК і виготовляти боєприпаси, – Держдеп
Метью Міллер
Фото: скріншот

США хочуть бачити Україну незалежною державою і підтримуватимуть її стільки, скільки знадобиться. Але не на рівні двох перших років повномасштабної війни.

Речник Державного департаменту Метью Міллер сказав, що метою американської допомоги Україні є те, аби вона сама побудувала власну промислову і військово-промислову базу та мала здатність самостійно фінансувати, виготовляти і купувати боєприпаси. Про це він сказав на брифінгу 4 січня.

"Ми й надалі підтримуватимемо Україну. Це політика Сполучених Штатів. Скільки буде потрібно. Це не означає, що ми збираємося продовжувати підтримувати їх на тому ж рівні військового фінансування, який ми робили в 2022 і 2023. Ми не думаємо, що це має бути необхідним, тому що мета полягає в тому, щоб остаточно змінити Україну, якщо використовувати вашу мову, – стати на ноги та допомогти Україні побудувати власну промислову базу та власну військово-промислову базу, щоб вона могла як фінансувати, так і будувати та купувати боєприпаси самостійно. Але ми ще не досягли цього, і тому так важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування, тому що ми ще не на тому етапі, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на свої власні сили. І саме тому для Конгресу все ще важливо підтримувати Україну, а також для наших європейських союзників та інших у всьому світі підтримувати Україну", – сказав він.

Міллер сказав, що ситуація на полі бою в Україні буде дуже важкою без підтримки від США, і Штати вважають, що допомогу потрібно продовжувати. Водночас Вашингтон вірить, що Росія не досягне своїх кінцевих цілей у війні.

Міллер вважає, що Україна показала здатність стояти на ногах, будувати економіку та розвивати армію. Також вона довела, що ворог не може досягти мети.

"Я просто кажу, що він не досягне – він не зможе досягти своєї кінцевої мети – підкорити Україну – всю Україну Росії", – сказав він.

Міллер додав, що США дивляться не лише на результативність України на полі бою, але й те, як вона змогла побудувати свою економіку та реформи.

"Потрібно зробити більше на всіх цих фронтах, звичайно – і те, як вони заручилися підтримкою не лише Сполучених Штатів, але й усієї Європи, і те, як вони продовжують дуже відважно воювати проти російської армії", – сказав він.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies