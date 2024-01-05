США продовжать підтримку, але не на рівні 2022-2023. Україна повинна розвинути ВПК і виготовляти боєприпаси, – Держдеп

США хочуть бачити Україну незалежною державою і підтримуватимуть її стільки, скільки знадобиться. Але не на рівні двох перших років повномасштабної війни.

Речник Державного департаменту Метью Міллер сказав, що метою американської допомоги Україні є те, аби вона сама побудувала власну промислову і військово-промислову базу та мала здатність самостійно фінансувати, виготовляти і купувати боєприпаси. Про це він сказав на брифінгу 4 січня.

"Ми й надалі підтримуватимемо Україну. Це політика Сполучених Штатів. Скільки буде потрібно. Це не означає, що ми збираємося продовжувати підтримувати їх на тому ж рівні військового фінансування, який ми робили в 2022 і 2023. Ми не думаємо, що це має бути необхідним, тому що мета полягає в тому, щоб остаточно змінити Україну, якщо використовувати вашу мову, – стати на ноги та допомогти Україні побудувати власну промислову базу та власну військово-промислову базу, щоб вона могла як фінансувати, так і будувати та купувати боєприпаси самостійно. Але ми ще не досягли цього, і тому так важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування, тому що ми ще не на тому етапі, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на свої власні сили. І саме тому для Конгресу все ще важливо підтримувати Україну, а також для наших європейських союзників та інших у всьому світі підтримувати Україну", – сказав він.

Міллер сказав, що ситуація на полі бою в Україні буде дуже важкою без підтримки від США, і Штати вважають, що допомогу потрібно продовжувати. Водночас Вашингтон вірить, що Росія не досягне своїх кінцевих цілей у війні.

Міллер вважає, що Україна показала здатність стояти на ногах, будувати економіку та розвивати армію. Також вона довела, що ворог не може досягти мети.

"Я просто кажу, що він не досягне – він не зможе досягти своєї кінцевої мети – підкорити Україну – всю Україну Росії", – сказав він.

Міллер додав, що США дивляться не лише на результативність України на полі бою, але й те, як вона змогла побудувати свою економіку та реформи.

"Потрібно зробити більше на всіх цих фронтах, звичайно – і те, як вони заручилися підтримкою не лише Сполучених Штатів, але й усієї Європи, і те, як вони продовжують дуже відважно воювати проти російської армії", – сказав він.