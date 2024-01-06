Верховний суд США вирішить чи можна зняти Трампа з виборів

Верховний суд США оголосив у п’ятницю, що розгляне питання дискваліфікації експрезидента Дональда Трампа з внутрішньопартійних виборів Республіканської партії на основі поправки до Конституції про заборону участі в "повстанні чи заколоті", – пише AP.
Судді визнали необхідність оперативно винести рішення до 5 березня, коли одночасно відбудеться найбільша кількість праймериз у штатах, включно з Колорадо. Суд погодився розглянути апеляцію Трампа у справі Колорадо щодо його ролі в подіях, кульмінацією яких став напад на Капітолій США 6 січня 2021 року.
Найвищий суд США погодився розглянути апеляцію Трампа на рішення Верховного суду штату Колорадо, який на основі розділу 3 14-ої поправки до Конституції заборонив йому участь у праймериз штату через події 6 січня 2021 року – штурм Капітолія прихильниками експрезидента.
Верховний суд США вперше розглядатиме значення й сферу дії 14-ї поправки до Конституції, ухваленої незабаром після Громадянської війни та майже не застосованої після неї. Вона забороняє посадовцям, які "брали участь у повстанні чи заколоті", обіймати державні посади США.
Рішення найвищого суду США взяти до розгляду цю справу є найбільш безпосереднім його втручанням у президентські вибори у США з 2000 року, коли консервативна більшість суддів у справі "Буш проти Гора" фактично вирішила перемогу республіканця Джорджа Буша-молодшого.
Підкреслюючи терміновість, аргументи відбудуться 8 лютого, під час, як правило, майже місячної зимової перерви для суддів. Стислий часовий проміжок може дозволити суду прийняти рішення до "супервівторка" 5 березня, коли за один день може бути зібрана найбільша кількість делегатів, у тому числі в Колорадо.
Трамп попросив суд скасувати рішення у справі Колорадо, навіть не заслухавши аргументів.
"Рішення Верховного суду Колорадо неконституційно позбавить виборчих прав мільйони виборців у Колорадо та, ймовірно, буде використано, як шаблон для позбавлення десятків мільйонів виборців по всій країні", — написали адвокати Трампа.
Трамп має перемогти на багатьох підставах, зокрема те, що події 6 січня не були повстанням. Навіть якщо це "було повстанням", то сам Трамп не брав участі. Вони також стверджують, що положення про повстання не стосується президента.
Критики експрезидента, який подав до суду в Колорадо, погодилися, що судді мають втрутитися зараз і вирішити проблему, як і багато експертів із виборчого законодавства.
Рішення Верховного суду, матиме суттєвий вплив на перебіг президентської кампанії у США у 2024 році й може або поховати шанси Трампа на обрання, або, навпаки, ще більше заохотити його та його прихильників, які назвали спробу застосувати 14-ту поправку "полюванням на відьом".
- Експрезидент США Дональд Трамп звернувся до Верховного суду країни з апеляцією про скасування рішення, яке забороняє йому брати участь у президентських праймеріз у Колорадо.
- Колорадо − один із двох штатів, де Трампу заборонили брати участь у президентських праймеріз цього року. Минулого четверга Виборча комісія штату Мен навела аналогічні аргументи, щоб заблокувати Трампу участь у первинних виборах. Трамп оскаржив це рішення.
- Інші штати, включно з Каліфорнією, заявили, що експрезидент може балотуватися.
- Трампу було висунуто звинувачення як у федеральній справі, так і у штаті Джорджія за його роль у спробі скасувати вибори 2020 року, але йому не було пред'явлено звинувачення у заколоті, пов'язаному з нападом 6 січня. Він з великим відривом лідирує в опитуваннях громадської думки у гонці за висування у кандидадти у президенти від республіканської партії.
- 19 грудня Верховний суд Колорадо усунув Трампа від участі у праймеріз штату, що зробило його першим кандидатом в історії США, якого визнали непридатним для участі у президентських виборах через участь у заколоті.
- Раніше Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах не буде диктатором "за винятком першого дня".
- Якщо Трамп переможе на виборах, він може призначити лояльних людей, щоб змінити політику США щодо Китаю, НАТО та України.
- Трамп у своєму Різдвяному привітанні в мережі Truth Social побажав неназваним "головорізам всередині країни "гнити в пеклі разом зі своєю Україною/Росією, Ізраїлем/Іраном" та іншими "проблемами", до яких він включив також електромобілі.