Раніше в Данію прибули інструктори.

У Данії приземлилися норвезькі винищувачі F-16, які призначені для навчання українських пілотів.

Про це повідомили у соцмережі Х Збройні сили Норвегії.

"Після більш ніж 40 років експлуатації ці літаки тепер навчатимуть українських військовослужбовців, зміцнюючи нашу відданість обороні України.", - йдеться у повідомленні.

Фото: Х/Norwegian Armed Forces | Forsvaret

Раніше Осло вже направило 10 інструкторів до Данії для тренувань українців.

F-16 були в списку бажань України для посилення військово-повітряних сил у війні з Росією, а Норвегія минулого року заявила, що приєднається до Данії, Нідерландів та інших країн у коаліції винищувачів.