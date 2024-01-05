У Данії приземлилися норвезькі винищувачі F-16, які призначені для навчання українських пілотів.
Про це повідомили у соцмережі Х Збройні сили Норвегії.
"Після більш ніж 40 років експлуатації ці літаки тепер навчатимуть українських військовослужбовців, зміцнюючи нашу відданість обороні України.", - йдеться у повідомленні.
Раніше Осло вже направило 10 інструкторів до Данії для тренувань українців.
F-16 були в списку бажань України для посилення військово-повітряних сил у війні з Росією, а Норвегія минулого року заявила, що приєднається до Данії, Нідерландів та інших країн у коаліції винищувачів.
- Шестеро українських пілотів завершили підготовку до польотів на F-16 у Британії. Ще десятеро пілотів-стажерів продовжать навчання льотній справі.
- Тим часом Бельгія направить до Данії два F-16 та півсотні інструкторів для навчання українців.