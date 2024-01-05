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У Данії приземлилися норвезькі винищувачі F-16 для навчання українських пілотів

Раніше в Данію прибули інструктори.

У Данії приземлилися норвезькі винищувачі F-16 для навчання українських пілотів
Фото: Х/Norwegian Armed Forces | Forsvaret

У Данії приземлилися норвезькі винищувачі F-16, які призначені для навчання українських пілотів.

Про це повідомили у соцмережі Х Збройні сили Норвегії.

"Після більш ніж 40 років експлуатації ці літаки тепер навчатимуть українських військовослужбовців, зміцнюючи нашу відданість обороні України.", - йдеться у повідомленні.

Фото: Х/Norwegian Armed Forces | Forsvaret

Раніше Осло вже направило 10 інструкторів до Данії для тренувань українців.

F-16 були в списку бажань України для посилення військово-повітряних сил у війні з Росією, а Норвегія минулого року заявила, що приєднається до Данії, Нідерландів та інших країн у коаліції винищувачів.

  • Шестеро українських пілотів завершили підготовку до польотів на F-16 у Британії. Ще десятеро пілотів-стажерів продовжать навчання льотній справі.
  • Тим часом Бельгія направить до Данії два F-16 та півсотні інструкторів для навчання українців.
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