Білий дім не налаштован оптимістично щодо досягнення в Конгресі угоди для запобігання “шатдауну” у січні

Наразі деякі республіканці вимагають скоротити витрати на 2024 фінансовий рік, що може вдарити по фінансуванню армії.

Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг не налаштована оптимістично щодо досягнення в Конгресі угоди для запобігання “шатдауну” цього місяця.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

“Я б не сказала, що я песиміст, але я і не оптиміст”, — сказала Шаланда Янг, посилаючись на поїздку цього тижня конгресменів-республіканців до кордону між США та Мексикою. Також вона послалась на коментарі деяких законодавців, які виступають за часткове припинення роботи уряду.

Зазначається, що наступного тижня Конгрес повернеться до Вашингтона, щоб розглянути крайні терміни для врегулювання державних витрат до вересня 2024 року. Цими датами можуть бути 19 січня та 2 лютого.

Наразі деякі республіканці вимагають скоротити витрати на 2024 фінансовий рік, що може вдарити по фінансуванню армії.

"Така резолюція [за скороченням витрат на військо] просто неприйнятна для фінансування цілого року. Це матиме руйнівні наслідки, особливо для оборонної галузі, коли у світі тривають усі ці війни. Отже, нам потрібно досягти базової угоди та якнайшвидше отримати результат", - заявив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл перед тим, як парламентарі пішли на канікули.

Також цього місяця Конгрес сподівається ухвалити екстрену допомогу для України та Ізраїлю. Втім, республіканці та демократи мають серйозні розбіжності як щодо державних витрат, так і щодо закопроекту про фінансування України. Тму не можна виключати, що допомога Україні може знову опинитись на другому чи навіть на третьому місці за пріоритетністю.

Яка ситуація з ухваленням пакета допомоги Україні