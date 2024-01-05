Білий дім не налаштован оптимістично щодо досягнення в Конгресі угоди для запобігання “шатдауну” у січні

Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг не налаштована оптимістично щодо досягнення в Конгресі угоди для запобігання “шатдауну” цього місяця.
Про це повідомляє “Голос Америки”.
“Я б не сказала, що я песиміст, але я і не оптиміст”, — сказала Шаланда Янг, посилаючись на поїздку цього тижня конгресменів-республіканців до кордону між США та Мексикою. Також вона послалась на коментарі деяких законодавців, які виступають за часткове припинення роботи уряду.
Зазначається, що наступного тижня Конгрес повернеться до Вашингтона, щоб розглянути крайні терміни для врегулювання державних витрат до вересня 2024 року. Цими датами можуть бути 19 січня та 2 лютого.
Наразі деякі республіканці вимагають скоротити витрати на 2024 фінансовий рік, що може вдарити по фінансуванню армії.
"Така резолюція [за скороченням витрат на військо] просто неприйнятна для фінансування цілого року. Це матиме руйнівні наслідки, особливо для оборонної галузі, коли у світі тривають усі ці війни. Отже, нам потрібно досягти базової угоди та якнайшвидше отримати результат", - заявив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл перед тим, як парламентарі пішли на канікули.
Також цього місяця Конгрес сподівається ухвалити екстрену допомогу для України та Ізраїлю. Втім, республіканці та демократи мають серйозні розбіжності як щодо державних витрат, так і щодо закопроекту про фінансування України. Тму не можна виключати, що допомога Україні може знову опинитись на другому чи навіть на третьому місці за пріоритетністю.
Яка ситуація з ухваленням пакета допомоги Україні
-
Білий дім вважає, що досягнув прогресу в переговорах із республіканцями щодо посилення заходів проти міграції на південному кордоні. Це дозволить, можливо, у січні схвалити пакет додаткового фінансування для України.
-
20 грудня з'явилася інформація, що Сенат США не голосуватиме за пакет заходів щодо надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордонів Сполучених Штатів до початку наступного року. Переговорники від Демократичної та Республіканської партії водночас продовжують свою роботу.
-
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що президент Джо Байден готовий йти на компроміс із республіканцями для ухвалення додаткової допомоги Україні у питаннях міграційної політики і безпеки кордону.
-
Сенат погодився відкласти відпустку заради переговорів про виділення нової допомоги Україні та залагодженні розбіжностей щодо кордону. Республіканці вимагають жорстких міграційних заходів, на які не хочуть йти демократи. Оскільки гроші для України та Ізраїлю закладені в один законопроєкт із кордоном, то без консенсусу щодо внутрішнього питання грошей для Києва і Тель-Авіва не буде. Але спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився продовжити роботу Конгресу перед святами.
-
Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня.
-
Посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що необхідно продовжити фінансування України, для боротьби з російською агресією.