​Європа накопичила рекордні запаси газу і зможе спокійно пережити зиму, - Reuters

Запаси газу в Європі наприкінці зими 2023/24 років, швидше за все, залишаться на рекордно високому рівні. Помірні температури в регіоні не спричинять великих витрат газу.
Про це пише Reuters.
За даними Gas Infrastructure Europe (GIE), запаси в ЄС та Великій Британії на 31 грудня склали 996 терават-годин (ТВтч). Це - сезонний рекорд.
У Північно-Західній Європі, основній зоні споживання, протягом останніх трьох місяців 2023 року температура була набагато вищою, ніж зазвичай. Це призвело до зниження попиту на опалення та використання газу.
Наприкінці грудня сховища газу, як і раніше, були заповнені на 86,5% порівняно з піком у 99,6% у листопаді. Це на 15% більше, ніж зазвичай буває о цій порі року.
"Запаси газу в Європі вже не можуть стати загрозливо низькими до кінця зими. Імовірніше за все, сховища в ЄС та Великій Британії закінчать зиму заповненими майже на 54%, з ймовірним діапазоном від 42% до 69%", - зазначає Reuters.
- Президент Росії Володимир Путін минулого року зробив ставку на енергетичну кризу в Європі, припинивши постачання трубопровідного газу. Московська пропаганда також активно використала тезу про те, що "Європа замерзне" без російського року.
- Проте активні заходи ЄС та збільшення імпорту з інших країн, зниження споживання та м'яка погода призвели до того, що минула зима пройшла без відключень, а ціни різко знизилися.
- В результаті "Газпром" фактично втратив свій головний ринок у Європі, який приносив йому десятки мільярдів доларів на рік: постачання трубопровідного газу до Європи впали зі 170 до 28 млрд кубометрів. У вересні 2023 року "Газпром" відзвітував про історичний крах видобутку газу.
- На початку минулого року також повідомлялося, що Алжир обігнав Росію за обсягом експорту газу до Європи.
- А європейські ціни на газ впали до найнижчого з 2021 року рівня. Також Азербайджан планує подвоїти обсяги експорту газу до Європи .
- За даними Reuters, у 2023 році постачання природного газу до Європи російським "Газпромом" скоротилося на 55,6% - до 28,3 млрд кубометрів.