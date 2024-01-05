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​Європа накопичила рекордні запаси газу і зможе спокійно пережити зиму, - Reuters

Тепла погода призвела до зниження попиту на опалення та використання газу.

​Європа накопичила рекордні запаси газу і зможе спокійно пережити зиму, - Reuters
Фото: Depositphotos/juvelez

Запаси газу в Європі наприкінці зими 2023/24 років, швидше за все, залишаться на рекордно високому рівні. Помірні температури в регіоні не спричинять великих витрат газу.

Про це пише Reuters.

За даними Gas Infrastructure Europe (GIE), запаси в ЄС та Великій Британії на 31 грудня склали 996 терават-годин (ТВтч). Це - сезонний рекорд.

У Північно-Західній Європі, основній зоні споживання, протягом останніх трьох місяців 2023 року температура була набагато вищою, ніж зазвичай. Це призвело до зниження попиту на опалення та використання газу.

Наприкінці грудня сховища газу, як і раніше, були заповнені на 86,5% порівняно з піком у 99,6% у листопаді. Це на 15% більше, ніж зазвичай буває о цій порі року.

"Запаси газу в Європі вже не можуть стати загрозливо низькими до кінця зими. Імовірніше за все, сховища в ЄС та Великій Британії закінчать зиму заповненими майже на 54%, з ймовірним діапазоном від 42% до 69%", - зазначає Reuters.

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