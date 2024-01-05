Словаччина передає Україні зимовий пакет гуманітарної допомоги

Уряд Словаччини ухвалив рішення передати Україні пакет гуманітарної допомоги для проходження зими. Загальна сума допомоги складатиме 203 492 євро.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
До пакету увійдуть обігрівачі, електростанції, одяг і аптечки, а також харчі та питна вода. Забезпеченням гумдопомоги займалися словацькі Міністерство внутрішніх справ та Міністерство закордонних справ.
"Криза може вразити кожну країну і солідарність між країнами може бути ключовим елементом вирішення глобальних викликів", - йдеться в заяві словацького МЗС.
Доставкою допомоги займатиметься транспортна мережа за підтримки Європейської комісії.
Напередодні президентка Словаччини Зузана Чапутова також висловилася за надання Україні допомоги у боротьбі з російською агресією. Вона згадала про чергову масовану атаку РФ у перші дні 2024 року і наголосила на важливості надати нашій державі необхідне для самооборони.
Що відомо про допомогу Словаччини Україні
- Востаннє Словаччина передала нашій державі допомогу торік у серпні - тоді Київ отримав гаубиці Zuzana2. Решту установок мало надійти згодом.
- Після перемоги проросійського прем'єра Роберта Фіцо Словаччина оголосила про те, що зупиняє військову допомогу Києву. Щоправда, продовжить надавати гуманітарну, цивільну і технічну допомогу нелетальної дії. Згодом парламент країни підтримав запропонований план Фіцо.
- Восени 2023-го прем’єр-міністр Словаччини після зустрічі з послами США і Росії заявив, що його країна має підготуватися до нормалізації словацько-російських відносин після закінчення війни в Україні.