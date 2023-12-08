Голови МЗС Литви та Естонії засудили допуск росіян на Олімпіаду-2024 в Парижі

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс засудив рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволити росіянам брати участь в паризькій Олімпіаді-2024 у нейтральному статусі.
Про це повідомив Габріелюс Ландсбергіс.
Він нагадав - Росія "вербує спортсменів і спортсменок до своєї геноцидальної армії".
Ландсбергіс зазначив, що це не нейтралітет, це суперечить усьому, за що має виступати Олімпіада.
В свою чергу, голова естонського МЗС Маргус Тсахкна написав, що дозвіл російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх без прапора "не змиє кров на їхніх руках".
"Рішення МОК йде врозріз з усім, що означає олімпізм", – наголосив Тсахкна.
Що передувало цій заяві
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів України засудити рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо російських і білоруських спортсменів.
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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення допустити росіян і білорусів до Олімпійських ігор-2024. Спортсмени цих країн виступатимуть у нейтральному статусі, будь-яка символіка держав буде заборонена. Крім того, кожен учасник із Росії та Білорусі має підписати заяву про підтримку Олімпійської хартії.
- До речі, нещодавно жіноча тенісна асоціація (WTA) заявила, що, хоча вона і не підтримує виставкового турніру, який пройшов 1-3 грудня де в Росії, зате гравці, які візьмуть у ньому участь, не потраплять під санкції.