Голови МЗС Литви та Естонії засудили допуск росіян на Олімпіаду-2024 в Парижі

Габріелюс Ландсбергіс та Маргус Тсахкна вважають, що рішення МОК суперечить Олімпійським принципам.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс засудив рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволити росіянам брати участь в паризькій Олімпіаді-2024 у нейтральному статусі.

Про це повідомив Габріелюс Ландсбергіс.

Він нагадав - Росія "вербує спортсменів і спортсменок до своєї геноцидальної армії".

Ландсбергіс зазначив, що це не нейтралітет, це суперечить усьому, за що має виступати Олімпіада.

В свою чергу, голова естонського МЗС Маргус Тсахкна написав, що дозвіл російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх без прапора "не змиє кров на їхніх руках".

"Рішення МОК йде врозріз з усім, що означає олімпізм", – наголосив Тсахкна.

Що передувало цій заяві