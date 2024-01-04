Головне за четвер, 4 січня: бої під Авдіївкою, ураження командного пункту окупантів у Севастополі

44 бойових зіткнення, ворожі обстріли, новий пакет допомоги від Німеччини. Яким запам’ятається 680-й день повномасштабної війни.

Збройні Сили України уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ біля Севастополя.

Про це повідомило управління стратегічних комунікацій ЗСУ. За даними СтратКому, ворожу ціль атакували 4 січня близько 15.00.

Перед цим командувач Повітряних Сил Микола Олещук передав "привіт" окупантам у Криму, зазначивши, що чекає від ворожої пропаганди "такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4-го січня".

Командувач поширив інформацію від каналу "Кримський вітер" про те, що стався "приліт" у військову частину росіян біля Уютного під Євпаторією.

Олещук також подякував пілотам Повітряних Сил та всім, хто планував операцію, за "бездоганну бойову роботу".

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 44 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав шістьох ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив 13 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по 2 пунктах управління противника. Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, 4 артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та 3 пункти управління росіян.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак росіян у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався поліпшити тактичне положення.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак біля Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 4 січня – в нашій новині.

Головне управління Міністерства оборони підтвердило знищення російського бомбардувальника Су-34, про підпал якого раніше писали журналісти.

У ніч на 4 січня 2024 на російському аеродромі "Шаґол" (Чєлябінск) згорів тактичний бомбардувальник Су-34. Про це повідомили в ГУР, опублікувавши відео.

"Бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії пкс зс рф", – йдеться у повідомленні.

Причини займання літака уточнюються, зазначили в ГУР.

4 січня уряд Німеччини оновив список поставленої Україні військової допомоги. Серед оновленого переліку допомоги вказані 9 ЗРК IRIS-T, 1 SKYNEX з боєприпасами, додаткові ракети до систем Patriot та боєприпаси до LEOPARD 2. Про це йдеться на сторінці уряду Німеччини.

Серед іншого, у новому пакеті допомоги зазначені:

90 БМП MARDER з амуніцією та запчастинами

16 танків для розмінування WISENT 1

Понад 9 тисяч боєприпасів 155-мм калібру.

Зимовий одяг для ЗСУ

1162 зимових камуфляжних сіток,

2 РЛС TRML-4D,

2 танки для розмінування WISENT,

1 танк-мостоукладач Biber.

Докладніше – в новині.

У Міністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі заявили, що польсько-український кордон не буде відкрито для українських товарів. Заборона на експорт буде безстроковою.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, повідомили у Міністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі в мережі "Х".

"Кордони не відкриються, ембарго на українську продукцію безстрокове доки його не знімуть", — заявив міністр.

Секерський підкреслив важливість переговорів із фермерами-мітингувальниками для напрацювання найкращих рішень. Вимоги протестувальників міністр підтримує, однак вони повинні бути адаптовані до чинного законодавства в Польщі, включно із законодавством ЄС.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!