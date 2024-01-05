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Внаслідок російської атаки у Харкові загинула актриса Вікторія Тимошенко

Актриса загинула від травм, отриманих внаслідок російської атаки на Харків.

Внаслідок російської атаки у Харкові загинула актриса Вікторія Тимошенко
Вікторія Тимошенко
Фото: Харківський академічний драматичний театр

В Харкові внаслідок російської атаки загинула актриса Вікторія Тимошенко.

Про це повідомила пресслужба Харківського академічного драматичного театру. 

“З глибоким сумом і болем колектив Харківського академічного драматичного театру повідомляє про смерть, спричинену травмами в наслідок ворожої атаки на Харків, нашої колеги, заслуженої артистки України Вікторії Миколаївни Тимошенко”, - йдеться у повідомленні.

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Вікторія Тимошенко народилась 18 серпня 1939 року. Вона закінчила театральну студію при Дагестанському державному театрі м. Махачкали в 1960 році. Актриса була окрасою творчого колективу ХАДТ з моменту появи в складі трупи у 1968 році.

За роки роботи актрисою було зіграно багато різноманітних ролей: Софія Іванівна («Стара діва» Н.Птушкіної), Мадам Сівель («Моя парижанка» Р. Ламуре), Бурикіна («Шут Балакірєв» Г. Горіна), Розалія («Філумена Мартурано» Ед. де Філіппо), Фекла Іванівна («Одруження» М. Гоголя), Голда, («Поминальна молитва» за Шолом-Алейхемом), Мамаша («Клінічний випадок» Р. Куні), міс Мотморенсі («Красуня і сім'я» С.Моема), Нана («37 листівок» М. Макківера)  та багатьох інших.

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