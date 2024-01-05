Україна поки не має підтвердження використання Росією балістичних ракет із КНДР, – Ігнат

Україна поки що не має даних про те, що росіяни вже застосували отримані з Північної Кореї ракети. Уточнення типу озброєння може зайняти декілька днів, повідомив у ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Окупанти витрачають багато дорогих ракет, тому звертається до інших країн по поставки. Цими країнами є Іран і Північна Корея, пояснив Ігнат.

"Ми інколи чекаємо інформацію чи били С-400 чи «Іскандером» кілька днів, не можемо з'ясовувати. Ракета летить – це точка на радарах, летить, балістика падає, взриваєтсья, на маленькі шматочки розлітається і попробуй встанови, чим вони вдарили. Точно що балістика, а яка балістика, чия ракета – треба розбиратися. Тому поки що у нас даних немає, що вони використали такі ракети", – сказав він.

Фахівці вивчать уламки, щоб перевірити, які саме ракети ворог використав.

Ігнат наголосив, що для України важливо продовжувати отримувати ракети до зенітних систем, на яких тримається українська ППО. Вони відбивають потужні атаки, як 29 грудня і 2 січня.