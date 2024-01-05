Україна поки не має підтвердження використання Росією балістичних ракет із КНДР, – Ігнат

Україна поки що не має даних про те, що росіяни вже застосували отримані з Північної Кореї ракети. Уточнення типу озброєння може зайняти декілька днів, повідомив у ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
Окупанти витрачають багато дорогих ракет, тому звертається до інших країн по поставки. Цими країнами є Іран і Північна Корея, пояснив Ігнат.
"Ми інколи чекаємо інформацію чи били С-400 чи «Іскандером» кілька днів, не можемо з'ясовувати. Ракета летить – це точка на радарах, летить, балістика падає, взриваєтсья, на маленькі шматочки розлітається і попробуй встанови, чим вони вдарили. Точно що балістика, а яка балістика, чия ракета – треба розбиратися. Тому поки що у нас даних немає, що вони використали такі ракети", – сказав він.
Фахівці вивчать уламки, щоб перевірити, які саме ракети ворог використав.
Ігнат наголосив, що для України важливо продовжувати отримувати ракети до зенітних систем, на яких тримається українська ППО. Вони відбивають потужні атаки, як 29 грудня і 2 січня.
- Учора координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія вже почала використовувати ракети, отримані від Північної Кореї. Останніми днями, за його словами, "російські сили запустили принаймні одну з цих північнокорейських балістичних ракет по Україні", додавши, що вона, здається, впала у відкритому полі. Кірбі сказав, що Іран не постачав Росії балістичні ракети близької дальності, але Вашингтон вважає, що Росія має намір придбати ракетні системи в Ірану.
- Про постачання Пхеньяном снарядів окупантам відомо щонайменше з літа, однак спершу це були не ракети. У вересні 2023 керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що КНДР уже півтора місяця постачає боєприпаси Росії. Йдеться про снаряди 122 мм та 152 мм для гармат радянського зразка, а також про ракети до РСЗВ “Град”. Крім того, КНДР передає Росії танкові снаряди.
- Іран почав допомагати росіянам з озброєнням ще в перший рік повномасштабного вторгнення. Все почалося з ударних БпЛА Shahed, які росіяни закупили в іранців, а тепер навчилися робити самі.