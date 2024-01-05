Росіяни випустили по Херсонщині 630 снарядів. Одна людина загинула, семеро постраждали

Російська армія випустила по Херсонській області 639 снарядів. Унаслідок обстрілу одна людина загинула, семеро дістали поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 125 обстрілів, випустивши 639 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, з них - 4 "Shahed". По місту Херсон ворог випустив 31 снаряд", - написав він у Telegram.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; об'єкти критичної інфраструктури в Херсоні та Херсонському районі; склад гуманітарної допомоги в Бериславському районі.

Нагадаємо, вчора російська армія вдарила по Станіславу. Загинув чоловік 61 року, ще двоє людей поранені.