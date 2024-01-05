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Уночі над Дніпропетровщиною збили шість російських "шахедів"

Уламки впали на територію непрацюючого підприємства. Ніхто не постраждав.

Уночі над Дніпропетровщиною збили шість російських "шахедів"
Фото: Сили оборони Півдня

Уночі Сили протиповітряної оборони збили над Криворізьким районом шість безпілотників типу "Shahed".

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Уночі наші захисники збили над областю шість "шахедів". Всі – у Криворізькому районі. Уламки впали на територію непрацюючого підприємства. Ніхто не постраждав", - написав він у Telegram.

Росіяни також продовжують тероризувати Нікопольщину. Ворог тричі обстрілював з важкої артилерії – райцентр, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Загалом випустив більш ніж 10 снарядів. Там також минулося без загиблих і поранених.

У ніч на 4 січня на Хмельниччині Повітряні сили ЗСУ знищили два ворожі безпілотники

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