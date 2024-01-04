Два ворожі ударні дрони знищили на Хмельниччині, – Повітряні сили

У ніч на 4 січня на Хмельниччині Повітряні сили ЗСУ знищили два ворожі безпілотники "Shahed-136/131".
"У ніч на 4 січня 2024 року враг атакував двома ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Обидва – знищені на Хмельниччині", – зазначили у Повітряних силах.
Також додали, що оккупанти вдарили трьома зенітними керованими ракетами по Харківщині та Донеччині.
- Вночі Росія вдарила по середмості Харкова . Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформація щодо потерпілих уточнюється. На місцях прильотів працюють всі відповідні служби.
- На Донеччині окупанти обстріляли центр міста Курахове . Близько півночі росіяни випустили по місту ракети – зруйнували дитсадок, школу, профілакторію та кав'ярню. Крім того, пошкоджено чисельні багатоповерхівки.