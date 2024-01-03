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Підтвердилась загибель на фронті миколаївського боксера Артема Хана

Він вважався безвісти зниклим з квітня 2022 року.

Підтвердилась загибель на фронті миколаївського боксера Артема Хана
Фото: Ukrainian People Magazine

На війні проти російських окупантів загинув миколаївський боксер Артем Хан. 

Інформацію про загибель Артема Хана Суспільному підтвердила матір бійця Анна Хан.

Військовий вважався безвісти зниклим з квітня 2022 року, коли не повернувся з бойового завдання. Потім Хан отримав статус військовополоненого.

Артем Хан - миколаївський боксер та боєць ММА. Він служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. Йому був 21 рік.

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