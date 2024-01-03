Підтвердилась загибель на фронті миколаївського боксера Артема Хана

Він вважався безвісти зниклим з квітня 2022 року.

На війні проти російських окупантів загинув миколаївський боксер Артем Хан.

Інформацію про загибель Артема Хана Суспільному підтвердила матір бійця Анна Хан.

Військовий вважався безвісти зниклим з квітня 2022 року, коли не повернувся з бойового завдання. Потім Хан отримав статус військовополоненого.

Артем Хан - миколаївський боксер та боєць ММА. Він служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. Йому був 21 рік.