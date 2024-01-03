Підтвердилась загибель на фронті миколаївського боксера Артема Хана

На війні проти російських окупантів загинув миколаївський боксер Артем Хан.
Інформацію про загибель Артема Хана Суспільному підтвердила матір бійця Анна Хан.
Військовий вважався безвісти зниклим з квітня 2022 року, коли не повернувся з бойового завдання. Потім Хан отримав статус військовополоненого.
Артем Хан - миколаївський боксер та боєць ММА. Він служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. Йому був 21 рік.
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