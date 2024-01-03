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ЗСУ показали роботу шведської САУ Archer на Донеччині

"Новітні шведські артилерійські системи "Арчер" здатні швидко та точно відпрацьовувати по цілях", - наголосили у Сухопутних військах.

ЗСУ показали роботу шведської САУ Archer на Донеччині
Фото: Роман Чоп

Військові показали роботу шведських 155-мм самохідних артилерійських установок Archer на Донеччині.

Фото оприлюднили на фейсбук-сторінці Сухопутний сил ЗСУ.

Нині по ворожих цілях відпрацьовують бійці 45 окремої артилерійської бригади ЗСУ.

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

"Новітні шведські артилерійські системи "Арчер" здатні швидко та точно відпрацьовувати по цілях", - підкреслили військові.

  • Швеція вирішила передати САУ торік у січні. Військові аналітики припускали, що Україна отримає 12 одиниць цієї артилерійської системи. Таку ж цифру оприлюднило Міністерство оборони Швеції в жовтні 2022 року.
  •  У листопаді 2023-го вісім установок вже прибули до України.
  • САУ Archer  — шведська 155-мм самохідна артилерійська установка на базі шасі Volvo A30D 6×6. Її дальність стрільби — 30−60 км. Може здійснювати 20 пострілів за 2,5 хвилин та рухатись зі швидкістю 65 км/год. Дальність ходу — 650 км.
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