Військові показали роботу шведських 155-мм самохідних артилерійських установок Archer на Донеччині.
Фото оприлюднили на фейсбук-сторінці Сухопутний сил ЗСУ.
Нині по ворожих цілях відпрацьовують бійці 45 окремої артилерійської бригади ЗСУ.
"Новітні шведські артилерійські системи "Арчер" здатні швидко та точно відпрацьовувати по цілях", - підкреслили військові.
- Швеція вирішила передати САУ торік у січні. Військові аналітики припускали, що Україна отримає 12 одиниць цієї артилерійської системи. Таку ж цифру оприлюднило Міністерство оборони Швеції в жовтні 2022 року.
- У листопаді 2023-го вісім установок вже прибули до України.
- САУ Archer — шведська 155-мм самохідна артилерійська установка на базі шасі Volvo A30D 6×6. Її дальність стрільби — 30−60 км. Може здійснювати 20 пострілів за 2,5 хвилин та рухатись зі швидкістю 65 км/год. Дальність ходу — 650 км.