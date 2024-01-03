"Новітні шведські артилерійські системи "Арчер" здатні швидко та точно відпрацьовувати по цілях", - підкреслили військові.

"Новітні шведські артилерійські системи "Арчер" здатні швидко та точно відпрацьовувати по цілях", - наголосили у Сухопутних військах.

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