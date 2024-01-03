"Мурахи" на кордоні": семеро жінок спробували занести в Україну контрабандні айфони

На кордоні затримали сімох мешканок Львівщини, віком від 40 до 73 років, які намагалися перенести в Україну айфони через піший перехід в пункті пропуску "Шегині".

"Під час проходження контролю громадянки засвідчили, що не мають заборонених товарів, та тих, які підлягають обов’язковому декларуванню. В ході реалізації інформації оперативних співробітників Львівського прикордонного загону жінок вирішили перевірити ретельніше", – повідомили у ДПСУ.

Фото: ДПСУ

Під час огляду прикордонники виявили 31 телефон iPhone 13, які українки намагались приховати під верхнім одягом та серед особистих речей.

Товар вилучили,його вартість встановлюється.

Нещодавно президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів". Документ також визначає пороги, за яких настає кримінальна відповідальність. Зокрема, за статтею 201(3) ("Контрабанда товарів") – вчинена у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди перевищує 6 710 000 грн і більше.