За день в небі над Дніпропетровщиною ППО збила 2 ворожі ракети, — ОВА

Сьогодні пообіді у небі над Дніпровським районом сили ППО збили 2 ворожі ракети. Через падіння уламків виникла незначна пожежа. Зайнялася суха трава на відкритій території.

Про це пише очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Крім того ворог здійснив 8 атак на Нікопольщину. Російська армія атакувала артилерією та дронами-камікадзе. Цілили по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

"Люди не постраждали. Але є руйнування в райцентрі. Пошкоджені кілька приватних будинків та господарських споруд, 7 сонячних панелей, теплиці та авто. Зачепило лінії електропередач та газогін", — зазначили в ОВА.<script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?22" data-telegram-post="dnipropetrovskaODA/9723" data-width="100%"></script>