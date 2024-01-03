За чотири місяці Міноборони заощадило на тилових закупівлях понад 3,5 мільярда доларів

Це становить близько 20% від запланованої суми.

За чотири місяці Міноборони заощадило на тилових закупівлях понад ₴3,5 мільярда, що становить 20% від запланованої суми.

Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства оборони.

Міноборони на сьогодні завершило реформу закупівель тилового майна. Щоб у перехідний період не перервати своєчасне постачання такого майна Збройним силам України, протягом останніх місяців Міноборони продовжувало самостійно укладати відповідні угоди з урахуванням принципів прозорості, якості й економії бюджетних коштів.

"Майже 100% тилових закупівель вийшли на Prozorro. Загалом за період з 6 вересня до 31 грудня укладено 186 договорів на суму понад 17 мільярдів гривень", — пишуть у міністерстві..

Харчування. Загалом за вказаний період Міноборони провело 39 закупівель за спрощеною процедурою на суму понад 10 мільярдів гривень. Потенційні постачальники подали 263 пропозиції.

Міноборони відібрало 26 компаній (раніше було 10). Завдяки конкуренції зменшилась вартість харчування військовослужбовців. Результат – на перший квартал 2024 року усі військові забезпечені харчуванням, водою та посудом.

В Одеській та Вінницькій області торги ще тривають – деякі компанії намагаються їх зірвати. Але на харчування бійців це не вплине. У випадку, якщо договори вчасно не укладуть, продукти постачатиме компанія-переможець із сусідньої області.

Пально-мастильні матеріали. За аналогічний період Міноборони уклало 51 договір на суму понад 5,5 мільярда гривень. Це 93,5 тисячі тонн пально-мастильних матеріалів, зокрема 18 мастил за стандартами НАТО. Все отримано в повному обсязі.

Речове забезпечення. За аналогічний період Міноборони уклало 99 договорів на суму понад 3,2 мільярда гривень (зокрема, 14 договорів на засоби індивідуального захисту – бронежилети, шоломи, навушники) на суму 1,7 мільярда гривень. Близько 91% майна вже закуплено.

"Вперше Міноборони придбало 50 тисяч комплектів жіночої форми, яку видаватимуть у 2024 році. Також, Міноборони закупило 100 тисяч електричних грілок (а також 300 000 хімічних), придбало та отримало 15 тисяч активних навушників (навушники для захисту військовослужбовців під час потужних вибухів).

Загальна економія за всіма закупівлями – понад 3,5 мільярда гривень (приблизно 20% від запланованої суми на закупівлі).

"Реформа тилових закупівель не вплинула на своєчасне забезпечення наших захисників та захисниць. Доки ДП "Державний оператор тилу" готувався до запуску, Міноборони самостійно організовувало закупівлі харчів, одягу, пально-мастильних матеріалів. Угоди уклали з дотриманням принципів прозорості, якості та економії бюджетних коштів. Результат – економія бюджетних коштів лише на закупівлі харчів приблизно 2,5 мільярди гривень, це 25% від запланованої суми", – зазначив заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков.

Загалом у 2023 році для тилового забезпечення Збройних Сил Міністерством оборони було закладено 97 мільярдів гривень. Контракти укладені на усі 100% бюджету.