Директор материнської компанії "Київстару" сподівається продовжити переговори про можливу націоналізацію оператора зв’язку

З липня минулого року заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма публічно заявляв про можливість націоналізації "Київстару".

Директора компанії VEON, якій належить найбільший оператор зв’язку України “Київстар”, Каан Терзіоглу (Kaan Terzioğlu) планує знову приїхати до Києва, щоб продовжити діалог з українською владою про можливу націоналізацію української компанії, повідомляє “Економічна правда” із посиланням на інтерв'ю Терзіоглу виданню "Forbes Україна".

Терзіоглу планує візит до Києва на кінець січня.

"Я сподіваюся, що ми зустрінемося з багатьма стейкхолдерами, зокрема з українським урядом, але не тільки", - зазначив Терзіоглу.

Під час першого візиту, який відбувся в жовтні минулого року, CEO VEON Group не зміг поговорити із заступником глави Офісу президента Ростиславом Шурмою, який з липня минулого року публічно заявляв про можливість націоналізації "Київстару". Терзіоглу сподівається, що це вдасться зробити під час майбутнього візиту.

"Коли з'явилися чутки, і пан Шурма дав свої інтерв'ю, це суттєво вплинуло на обсяги торгів і вартість акцій. Зараз шоковий стан минув, але ми втратили майже 30% вартості наших акцій протягом того періоду", - констатував CEO VEON.

Коментуючи арешт 47,85% акцій "Київстару", що можна порівняти з часткою Letter One у VEON, Терзіоглу повідомив, що подано апеляцію, і висловив сподівання, що арешт знімуть і це допоможе заспокоїти міжнародних інвесторів.

Він наголосив, що VEON є власником усіх 100% акцій "Київстару", а Letter One, за його інформацією, дистанціювалася від співвласників Михайла Фрідмана і Петра Авена, які потрапили під міжнародні санкції, і сама не є об'єктом таких міжнародних санкцій.

За словами CEO VEON, арешт акцій "Київстар" не впливає на діяльність компанії, здатність працювати і обслуговувати мережі.

"Арешт зачіпає тільки можливість отримувати дивіденди або передавати акції від одного власника до іншого", - пояснив Терізоглу.