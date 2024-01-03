Україна може отримати від Японії технології виробництва біопалива

Проєкт представлять на японсько-українській конференції з відбудови, запланованій на 19 лютого цього року.

Уряд Японії координує зусилля, аби Україна отримала технології, пов'язані із відновлюваними джерелами енергії, передає Tokyo Shimbun.

Проект ґрунтується на технології виробництва біопалива, що важливо для України, яка багата сировинними ресурсами.

Цю пропозицію представлять на японсько-українській конференції зі сприяння економічної відбудови, яка відбудеться в Японії 19 лютого. Метою заходу є угода між українською стороною та японським постачальником технологій.

Крім технології виробництва, Японія також виділить необхідне обладнання.

Біопаливо виробляють із сільськогосподарських культур та відходів тваринництва. Оскільки його використовують для виробництва електроенергії, воно привертає увагу як технологія, що сприяє декарбонізації.

"Якщо бізнес запрацює, він стане перспективним експортним товаром", - сказав представник японського уряду.

Японія також розглядає можливість майбутнього експорту до Європи, що допоможе Україні отримати прибуток в іноземній валюті.