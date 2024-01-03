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"Майстерність нацгвардійців не дає окупантам шансів", – Клименко

Міністр МВС у перше відрядження 2024 року поїхав до бійців "АЗОВу" на східному напрямку фронту.

"Майстерність нацгвардійців не дає окупантам шансів", – Клименко
Фото: скріншот відео Ігора Клименка

Міністр МВС Ігор Клименко під час першого відрядження 2024 року відвідав 12-ту бригаду спеціального призначення Національної гвардії "АЗОВ" на східній ділянці фронту.

"Заслухав доповідь Дениса "Редіса" Прокопенка щодо оперативної обстановки на цій ділянці передової. Окупанти цілодобово намагаються штурмувати наші позиції, але майстерність нацгвардійців не дає їм шансів", – зазначив Клименко. Міністр відзначив щоденні успіхи АЗОВу на фронті, про які "не втомлюємося розповідати: знищена техніка, склади боєприпасів, особовий склад ворога".

Також він подякував підрозділу за службу та нагородив Героїв, які відзначились на полі бою.

Фото: скріншот відео Ігор Клименко

На думку Клименка, 2024 рік буде не менш складним, ніж попередні, із багатьма випробуваннями, проте "з такими міцними та відданими хлопцями і дівчатами ми подолаємо будь-які труднощі".

  • Нещодавно стало відомо, що протягом тижня Нацгвардія знищила 21 ворожий танк та 47 ворожих броньованих машин. Також ліквідували 40 гаубиць та 34 бліндажі окупантів.
  • Також на Запорізькому напрямку нацгвардійці знищили БпЛА "Ланцет" із автомата. За словами військовослужбовців, знищити подібну ціль в небі з автомату Калашникова майже неможливо. 
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