«1+1 media» заявила, що скандальний номер про Скадовськ виріжуть із програми «Новорічний вечірній квартал»

«1+1 media» заявила, що номер про переселенку зі Скадовська, який викликав обурення в жителів міста і багатьох українців, виріжуть із програми «Новорічний вечірній квартал», передає "Детектор медіа".

Випуск програми перемонтують і завантажать на платформи телеканалу.

"Ми розуміємо суспільне обурення і приносимо вибачення аудиторії, яку зачепив цей номер. Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити почуття українців. У випусках “Вечірнього кварталу” команда жартує над собою, підіймає актуальні теми, інколи гіперболізуючи їх, адже це один із законів гумору. Це був саме такий випадок", — заявила пресслужба «1+1».

Студія «Квартал 95» у коментарі "Детектору медіа" заявила, що не мала на меті когось образити. "І якщо цей номер зачепив чиїсь почуття, ми приносимо свої вибачення. Роздування зради на рівному місці грає на руку ворогові, і поширенням цієї зради ви даєте кацапським ЗМІ черговий привід", - йдеться у відповіді.

"Кварталівці" зазначили, що у випусках “Вечірнього кварталу” жартують "над собою, над власними недоліками та, звісно, іноді гіперболізуємо".

"Це був саме такий випадок. Ми хотіли показати, що ніколи не пізно вчитися говорити українською, навіть якщо ти до цього нею не розмовляв. Деякі люди і досі не переходять на українську, бо бояться помилок. Кращий спосіб подолати страх — посміятися над ним", - зазначено у відповіді.

Про який жарт "95 кварталу" йде мова