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«1+1 media» заявила, що скандальний номер про Скадовськ виріжуть із програми «Новорічний вечірній квартал»

Студія «Квартал 95» вибачилася перед тими, кого зачепив жарт.

«1+1 media» заявила, що скандальний номер про Скадовськ виріжуть із програми «Новорічний вечірній квартал»
Фото: скриншот відео

«1+1 media» заявила, що номер про переселенку зі Скадовська, який викликав обурення в жителів міста і багатьох українців, виріжуть із програми «Новорічний вечірній квартал», передає "Детектор медіа".

Випуск програми перемонтують і завантажать на платформи телеканалу.

"Ми розуміємо суспільне обурення і приносимо вибачення аудиторії, яку зачепив цей номер. Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити почуття українців. У випусках “Вечірнього кварталу” команда жартує над собою, підіймає актуальні теми, інколи гіперболізуючи їх, адже це один із законів гумору. Це був саме такий випадок", — заявила пресслужба «1+1».

Студія «Квартал 95» у коментарі "Детектору медіа" заявила, що не мала на меті когось образити. "І якщо цей номер зачепив чиїсь почуття, ми приносимо свої вибачення. Роздування зради на рівному місці грає на руку ворогові, і поширенням цієї зради ви даєте кацапським ЗМІ черговий привід", - йдеться у відповіді.

"Кварталівці" зазначили, що у випусках “Вечірнього кварталу” жартують "над собою, над власними недоліками та, звісно, іноді гіперболізуємо". 

"Це був саме такий випадок. Ми хотіли показати, що ніколи не пізно вчитися говорити українською, навіть якщо ти до цього нею не розмовляв. Деякі люди і досі не переходять на українську, бо бояться помилок. Кращий спосіб подолати страх — посміятися над ним", - зазначено у відповіді.

Про який жарт "95 кварталу" йде мова

  • У новорічному випуску "кварталівців" вони показали пародію, у якій російськомовна дівчина намагається говорити українською, постійно перекручуючи зміст слів. Представляючись, вона повідомила співрозмовникові, що зі Скадовська. У її виконанні фраза пролунала як "сіСькадовська".
  • На цей скетч відреагував міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. Він закликав режисерів гумористичного шоу вибачитися перед жителями міста, яке нині перебуває під російською окупацією.
  • Крім того, головна редакторка херсонського онлайн-видання Кавун.City та координаторка херсонської мережі Район.in.ua Євгенія Вірлич подала скаргу на телеканал «1+1» до Комісії з журналістської етики.
  • 3 січня стало відомо, що культурний кластер "Краків" розірвав угоду з театральною студією імпровізації «Чорний квадрат» через виставу за участю акторки Ірини Гатун, яка зіграла жительку Скадовська у скетчі "95 кварталу".
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