Для дітей, які стали сиротами після російського удару по Грозі, зібрали більше 1 млн гривень

Вісім дітей втратили обох батьків, шість - одного з батьків.

Українці менше ніж за тиждень зібрали більше 1 млн гривень для дітей, які стали сиротами через російський удар по Грозі у Харківській області.

Про це повідомила журналістка ICTV Тетяна Доцяк, передає Укрінформ.

“Вранці 29 грудня вийшов наш сюжет в “Єдиних новинах”, де було розміщено QR-код для допомоги, а ввечері я зробила допис у Фейсбуці. Розповіла історії кількох родин, про те, як скрутно їм зараз. Я сподівалася, що буде підтримка, адже йшлося про дітей, але насправді була вражена відгуком, кількістю поширень. І на вечір 31-го це вже був мільйон гривень”, - розповіла Доцяк.

Уточнюється, що збір закрилі 2 січня, остаточна сума склала 1 млн 108 тис. 770 гривень. Ці гроші розділять між усіма осиротілими.

Вісім дітей втратили обох батьків, шість - одного з батьків.

Журналістка перерахує гроші опікунам, родичам, які знаходяться в процесі оформлення опікунства.

Українці з різних областей і з-за кордону перераховували від 20 до 20 тис. гривень. Найбільше було переказів по 100-200, 500, 1000 грн, кілька по 5 і 20 тисяч.

“Зокрема, хлопчик Михайлик Петровський, який перебуває в евакуації в Німеччині, зібрав з однокласниками 4500 гривень”, - розповіла Доцяк.

Також відгукнулися люди, які запропонували безкоштовний відпочинок у таборі. Інші хочуть адресно подарувати дітям якісь речі чи техніку.