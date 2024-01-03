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Російська армія почала використовувати авіабомби на півночі Харківщини, — Синєгубов

Під ударами Богодухівський та Харківський райони.

Російська армія почала використовувати авіабомби на півночі Харківщини, — Синєгубов
Вирва від авіабомби біля дому Валентина
Фото: надано Валентином

Російська армія почала використовувати авіаційні бомби на півночі Харківської області. Під авіаударами Богодухівський та Харківський райони. 

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Раніше керовані авіабомби були лише на Куп'янському напрямку, а тепер фіксуємо у Богодухівському та Харківському районах. Це північ нашої області, північно-східний напрямок. Сьогодні близько 11:00 окупанти завдали удару КАБ неподалік селища Золочів... На щастя, постраждалих немає",  — розповів він.

Крім того, від авіаобстрілів страждають Чугуївський та Вовчанський райони. Росіяни не проти захопити Синьківку. 

Олег Синєгубов зазначає, окупанти вперше застосували Іскандер-М по Харкову. 

"Харків вперше мав удари такого типу снаряду. Ворог застосовує хаотичні обстріли для того, щоб тримати в напрузі і фактично тероризувати наше місцеве населення", — зазначив Синєгубов.

  • Ударів по Харкову росіяни завдали "Іскандерами". Наразі відомо про загиблу жінку. Ще 52 громадян постраждали – усі цивільні. Серед поранених шестеро дітей від 6 до 13 років (чотири хлопчика і дві дівчинки).
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