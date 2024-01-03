Російська армія почала використовувати авіабомби на півночі Харківщини, — Синєгубов

Під ударами Богодухівський та Харківський райони.

Російська армія почала використовувати авіаційні бомби на півночі Харківської області. Під авіаударами Богодухівський та Харківський райони.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Раніше керовані авіабомби були лише на Куп'янському напрямку, а тепер фіксуємо у Богодухівському та Харківському районах. Це північ нашої області, північно-східний напрямок. Сьогодні близько 11:00 окупанти завдали удару КАБ неподалік селища Золочів... На щастя, постраждалих немає", — розповів він.

Крім того, від авіаобстрілів страждають Чугуївський та Вовчанський райони. Росіяни не проти захопити Синьківку.

Олег Синєгубов зазначає, окупанти вперше застосували Іскандер-М по Харкову.

"Харків вперше мав удари такого типу снаряду. Ворог застосовує хаотичні обстріли для того, щоб тримати в напрузі і фактично тероризувати наше місцеве населення", — зазначив Синєгубов.

Окупанти вдарили по центру Харкова під час масованої ракетної атаки на Україну. Загалом ворог випустив близько 99 ракет, з них вдалося збити понад 70: усі 10 "кинджалів", усі три "Калібри" і 59 із 70 ракет типу Х.