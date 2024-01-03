У Херсонській громаді з-під завалів дістали тіло загиблого жителя

У Херсонській міській територіальній громаді з-під завалів дістали тіло загиблого жителя.
Про це повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
Російська армія обстріляла 3 січня близько 11.10 населений пункт Садове з тимчасово окупованого лівого берега. На момент обстрілу 62-річний житель перебував у будинку, коли влучив ворожий снаряд.
Тіло загиблого з-під завалів діставали рятувальники.
- Нині армія РФ била ще одну людину в Херсонській області – в Новотягинці.
- До цього в Садовому окупанти вбили чоловіка. Росіяни вдарили по житловому будинку з артилерії.