У Херсонській громаді з-під завалів дістали тіло загиблого жителя

У Херсонській міській територіальній громаді з-під завалів дістали тіло загиблого жителя.

Про це повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

Російська армія обстріляла 3 січня близько 11.10 населений пункт Садове з тимчасово окупованого лівого берега. На момент обстрілу 62-річний житель перебував у будинку, коли влучив ворожий снаряд.

Тіло загиблого з-під завалів діставали рятувальники.