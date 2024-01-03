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У Херсонській громаді з-під завалів дістали тіло загиблого жителя

Окупанти обстріляли населений пункт Садове 3 січня близько 11.10.

У Херсонській громаді з-під завалів дістали тіло загиблого жителя
Фото ілюстративне
Фото: Telegram/Олександр Прокудін

У Херсонській міській територіальній громаді з-під завалів дістали тіло загиблого жителя.

Про це повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

Російська армія обстріляла 3 січня близько 11.10 населений пункт Садове з тимчасово окупованого лівого берега. На момент обстрілу 62-річний житель перебував у будинку, коли влучив ворожий снаряд.

Тіло загиблого з-під завалів діставали рятувальники.

  • Нині армія РФ била ще одну людину в Херсонській області – в Новотягинці. 
  • До цього в Садовому  окупанти вбили чоловіка. Росіяни вдарили по житловому будинку з артилерії. 
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