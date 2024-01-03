"Що більше росіян беремо в полон, то більш результативні будуть перемовини щодо обмінів", – Зеленський

Як зазначив президент, жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів, використовували кожну можливість і пробували всі варіанти посередництва.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що радий тому, що вдалося розблокувати обмін та привітав із звільненням із російського полону понад 200 українців.

"Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів. Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва. На кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою, ми порушуємо тему повернення наших полонених. І будемо й надалі працювати, аби повернути наших… Усіх наших", – зазначив Зеленський.

Також він додав, що частина звільнених сьогодні українців вважалася безвісти зниклою.

Зеленський подякував команді, яка працює над обмінами і зазначив, що "чим більше росіян беремо в полон, то більш результативні будуть перемовини щодо обмінів".

