"Що більше росіян беремо в полон, то більш результативні будуть перемовини щодо обмінів", – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що радий тому, що вдалося розблокувати обмін та привітав із звільненням із російського полону понад 200 українців.
"Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів. Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва. На кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою, ми порушуємо тему повернення наших полонених. І будемо й надалі працювати, аби повернути наших… Усіх наших", – зазначив Зеленський.
Також він додав, що частина звільнених сьогодні українців вважалася безвісти зниклою.
Зеленський подякував команді, яка працює над обмінами і зазначив, що "чим більше росіян беремо в полон, то більш результативні будуть перемовини щодо обмінів".
- Сьогодні, 3 січня, 230 українських воїнів і цивільних вдалося повернути із російського полону.
- Це найбільший обмін за кількістю повернених оборонців. Серед них представників Збройних Сил України – 130 (серед них ТрО – 14, ВМС – 14), Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що більшість зі звільнених перебували у полоні з 2022 року.