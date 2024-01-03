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"Що більше росіян беремо в полон, то більш результативні будуть перемовини щодо обмінів", – Зеленський

Як зазначив президент, жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів, використовували кожну можливість і пробували всі варіанти посередництва.

"Що більше росіян беремо в полон, то більш результативні будуть перемовини щодо обмінів", – Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що радий тому, що вдалося розблокувати обмін та привітав із звільненням із російського полону понад 200 українців. 

"Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів. Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва. На кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою, ми порушуємо тему повернення наших полонених. І будемо й надалі працювати, аби повернути наших… Усіх наших", – зазначив Зеленський. 

Також він додав, що частина звільнених сьогодні українців вважалася безвісти зниклою.

Зеленський подякував команді, яка працює над обмінами і зазначив, що "чим більше росіян беремо в полон, то більш результативні будуть перемовини щодо обмінів".

  • Сьогодні, 3 січня, 230 українських воїнів і цивільних вдалося повернути із російського полону.
  • Це найбільший обмін за кількістю повернених оборонців. Серед них представників Збройних Сил України – 130 (серед них ТрО – 14, ВМС – 14), Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі. 
  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що більшість зі звільнених перебували у полоні з 2022 року.
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