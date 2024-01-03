УПЦ МП намагається через суд скасувати повернення державі маєтку Терещенків на Житомирщині

УПЦ МП звернулась до Північно-західного апеляційного господарського суду у Рівному з проханням скасувати передачу у власність держави маєтку Терещенків у Червоному Житомирської області.

Про це розповіла голова Фундації спадщини Терещенків Олена Терещенко, повідомляє Укрінформ.

“Московський патріархат ніяк не може заспокоїтися і звільнити, відповідно до рішення Господарського суду Житомирської області, палац Терещенків у Червоному. Тому подав апеляцію, але на засідання, яке сьогодні відбулося, двоє його представників не з’явилися. Вони написали клопотання про перенесення розгляду справи нібито через хворобу, але жодних документів, які підтверджують цей факт, не надали. Тому суд відмовився переносити розгляд справи. Сьогодні сторони, у тому числі Фундація спадщини Терещенків, надали свої аргументи”, - повідомила Терещенко.

Вона пообіцяла, що Фундація докладе всіх зусиль, аби виграти цю справу в апеляційній інстанції.

Також Терещенко уточнила, що 15 січня відбудеться наступне засідання у цій справі.