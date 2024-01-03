​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 50 поранених, загинули двоє (доповнено)
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 50 поранених, загинули двоє (доповнено)
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

УПЦ МП намагається через суд скасувати повернення державі маєтку Терещенків на Житомирщині

Двоє представників УПЦ МП не з’явилися на засідання. 

УПЦ МП намагається через суд скасувати повернення державі маєтку Терещенків на Житомирщині
Фото: Укрінформ

УПЦ МП звернулась до Північно-західного апеляційного господарського суду у Рівному з проханням скасувати передачу у власність держави маєтку Терещенків у Червоному Житомирської області.

Про це розповіла голова Фундації спадщини Терещенків Олена Терещенко, повідомляє Укрінформ.

“Московський патріархат ніяк не може заспокоїтися і звільнити, відповідно до рішення Господарського суду Житомирської області, палац Терещенків у Червоному. Тому подав апеляцію, але на засідання, яке сьогодні відбулося, двоє його представників не з’явилися. Вони написали клопотання про перенесення розгляду справи нібито через хворобу, але жодних документів, які підтверджують цей факт, не надали. Тому суд відмовився переносити розгляд справи. Сьогодні сторони, у тому числі Фундація спадщини Терещенків, надали свої аргументи”, - повідомила Терещенко.

Підписуйтесь на наш Google News

Вона пообіцяла, що Фундація докладе всіх зусиль, аби виграти цю справу в апеляційній інстанції.

Також Терещенко уточнила, що 15 січня відбудеться наступне засідання у цій справі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies