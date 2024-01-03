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Військові закликали Лебігу та інших інфлюєнсерів показати приклад і піти до ТЦК

Блогерів закликали не демонструвати відірване від реальності життя. 

Військові закликали Лебігу та інших інфлюєнсерів показати приклад і піти до ТЦК

Українські блогери та інфлюєнсери, які мають велику аудиторію, зокрема Міша Лебіга, повинні показати власний приклад, піти в ТЦК та пройти ВЛК.

З таким закликом виступили ведучі нового спільного проєкту Центру протидії дезінформації при РНБО та "Укрінформу" "Про війну" – заступник керівника ЦПД, лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко та офіцер управління 12 бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат".

Зокрема, говорячи про мобілізацію та те, як стимулювати людей піти в ТЦК, Андрій Коваленко зазначив, що "є чоловіки, які демонструють зовсім інакше життя". 

"Ми не говоримо про те, щоб одразу піти на фронт і стріляти, або в «учебку», а просто сходити оновити свої дані, пройти ВЛК. І тут заходить людина, наприклад Міша Лебіга, і у нього в сторіс постійно про те, що він десь п'є, веде розгульний тип життя, і молоде покоління дивиться і думає: «Якщо він так відпочиває, гуляє і донатить, то і ми так можемо, чого ви нас кличете в військомати, чого ви від нас взагалі хочете?»", – зазначив Коваленко.

На його думку, з усіма інфлюєнсерами має працювати держава – говорити, пояснювати. "Можливо це хтось від Генштабу має бути, можливо хтось ще, і просто казати: «Нам це дуже важливо історично, бо ми можемо не вивезти цю війну, реально можемо не вивезти, всі чомусь думають, що ми обов'язково виграємо… Важливо, щоб ви також, бо аудиторія у вас велика, просували ті якості та цінності, які будуть стимулювати людей іти в армію»", – додав заступник керівника ЦПД.

Зі свого боку Дмитро "Доцент" зазначив, що вони з Коваленком є "голосом звичайних військових" та звернувся до блогерів із закликом: "Хлопці, у вас багатотисячна або мільйонна аудиторія, треба показувати молоді приклад країни, яка бореться за виживання своєї нації. Потрібно реально розуміти, що веселитися, бухать – все це класно, і впевнений, що хлопці і дівчата, які зараз знаходяться на фронті, теж не проти приїхати відсвяткувати весело Новий рік, відпочити. Все це класно, але потім, після війни, виграної війни. Тому ми звертаємося з Андрієм до всіх таких інфлюєнсерів. Люди, ви лідери думок, звертайте увагу молоді на те, що зараз ми повинні зробити все для того, щоб в першу чергу потім наші діти не воювали, і щоб наші діти в принципі були живі і їм було де жити".

Андрій Коваленко також звернувся до інфлюєнсерів: "Міша Лебіга і не тільки Міша, покажіть свій приклад. Підіть самі, пройдіть ВЛК, підіть в «учебку»" і реально, вам це додасть класну аудиторію, і ви просто будете летіти по трафіку і по всьому, покажете приклад і зробите користь для держави".

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