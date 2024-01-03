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Росіяни завдали ударів по Харкову

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Росіяни завдали ударів по Харкову
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Російська армія ударила, попередньо, по середмістю Харкова.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби”, - написав Терехов.

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Як повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, росіяни завдали ударів з району Белгорода, попередньо із ЗРК С-300.

  • Минулої ночі Харків знову зазнав російської атаки. "Приліт" відбувся поряд з житловим будинком, одна з ракет влучила у будівлю навчального закладу і завдала руйнування на площі 1000 кв.м., вибух пошкодив вікна сусідніх будинків.

  • Напередодні під час масованої ракетної атаки росіяни вдарили по Харкову "Іскандерами". Під удар потрапили будинки. Одна людина загинула, ще понад 60 поранені.

  • Харків зазнає регулярних ворожих атак. Росіяни б'ють по місту, серед іншого, з ЗРК. Час польоту снарядів до міста надзвичайно маленький, тож люди часто не встигають сховатися.

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