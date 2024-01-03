Росіяни завдали ударів по Харкову

Російська армія ударила, попередньо, по середмістю Харкова.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби”, - написав Терехов.
Як повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, росіяни завдали ударів з району Белгорода, попередньо із ЗРК С-300.
- Минулої ночі Харків знову зазнав російської атаки. "Приліт" відбувся поряд з житловим будинком, одна з ракет влучила у будівлю навчального закладу і завдала руйнування на площі 1000 кв.м., вибух пошкодив вікна сусідніх будинків.
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Напередодні під час масованої ракетної атаки росіяни вдарили по Харкову "Іскандерами". Під удар потрапили будинки. Одна людина загинула, ще понад 60 поранені.
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Харків зазнає регулярних ворожих атак. Росіяни б'ють по місту, серед іншого, з ЗРК. Час польоту снарядів до міста надзвичайно маленький, тож люди часто не встигають сховатися.