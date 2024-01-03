Росіяни завдали ударів по Харкову

Напередодні під час масованої ракетної атаки росіяни вдарили по Харкову "Іскандерами" . Під удар потрапили будинки. Одна людина загинула, ще понад 60 поранені.

Харків зазнає регулярних ворожих атак. Росіяни б'ють по місту, серед іншого, з ЗРК. Час польоту снарядів до міста надзвичайно маленький, тож люди часто не встигають сховатися.