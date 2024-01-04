ЗСУ знищили близько 780 окупантів за день, – Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила лише близько 362 280 осіб.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 362280 (+780) осіб/особи,
- танків ‒ 6002 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11128 (+21) од,
- артилерійських систем – 8574 (+28) од,
- РСЗВ - 947 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 630 (+1) од,
- літаків – 329 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6753 (+5),
- крилаті ракети ‒ 1785 (+2),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні лодки - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11423 (+32) од,
- спеціальна техніка ‒ 1304 (+6)
Дані уточнюються.
ЗСУ показали роботу шведської САУ Archer на Донеччині. По ворожих цілях відпрацьовують бійці 45 окремої артилерійської бригади ЗСУ.