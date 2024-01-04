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ЗСУ знищили близько 780 окупантів за день, – Генштаб

Також українським військовим вдалося ліквідувати ППО окупантів.

ЗСУ знищили близько 780 окупантів за день, – Генштаб
Фото: ДПСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила лише близько 362 280 осіб.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 362280 (+780) осіб/особи,
  • танків ‒ 6002 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11128 (+21) од,
  • артилерійських систем – 8574 (+28) од,
  • РСЗВ - 947 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 630 (+1) од,
  • літаків – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6753 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 1785 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні лодки - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11423 (+32) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1304 (+6)

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

ЗСУ показали роботу шведської САУ Archer на Донеччині. По ворожих цілях відпрацьовують бійці 45 окремої артилерійської бригади ЗСУ.

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