ЗСУ знищили близько 780 окупантів за день, – Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила лише близько 362 280 осіб.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 362280 (+780) осіб/особи,

танків ‒ 6002 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 11128 (+21) од,

артилерійських систем – 8574 (+28) од,

РСЗВ - 947 (+2) од,

засоби ППО ‒ 630 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6753 (+5),

крилаті ракети ‒ 1785 (+2),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні лодки - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11423 (+32) од,

спеціальна техніка ‒ 1304 (+6)

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

ЗСУ показали роботу шведської САУ Archer на Донеччині. По ворожих цілях відпрацьовують бійці 45 окремої артилерійської бригади ЗСУ.