Росія за день обстріляла з артилерії близько 110 українських населених пунктів, – Генштаб

Розпочалася шістсот вісімдесята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Як повідомив Генштаб, протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Загалом ворог наніс 7 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснивши 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура.

Авіаційних удари зазнали: Золочів, Мороховець, Пильна, Колодязне, Петропавлівка, Кучерівка, Подолі, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терні, Спірне, Північне, Олександропіль, Авдіївка, Новомихайлівка, Водяни Донецької області; Оріхів, Новодарівка Запорізької області; Червоний Маяк, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилося близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

У зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках супротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, провадить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень упродовж державного кордону біля Білгородської області.

У зоні відповідальності ДСУВ “Хортиця” на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога в районі Сіньківки та східніше від Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки окупантів поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності СУВВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак біля районів Північного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку супротивника в районі Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності СУВВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби супротивник здійснив 9 безуспішних штурмових дій.

Водночас, Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога протягом усієї лінії фронту.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ вразили район зосередження особового складу противника, 3 засоби протиповітряної оборони, 3 артилерійські засоби, станцію радіоелектронної боротьби та 2 пункти управління противника.