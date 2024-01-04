В Одесі на водіїв автобусів можуть навчати жінок через нестачу чоловіків

В Одесі є тільки 7 з 18 водіїв для роботи на автобусах, які подарувало місто-побратим Регенсбург.

Про це розповів мер Одеси Геннадій Труханов, повідомляє Суспільне.

"У нас є водії, але не в тій кількості, яка необхідна. Ми домовились з нашими партнерами, якщо будуть жінки, які хотіли навчитись і бути водіями на такому транспорті, тому що зараз чоловіків мало - хто призвався і пішли боронити нашу державу", - сказав Труханов.

Він розповів, що Одеса зараз має десять автобусів від німецьких партнерів, крім того місто веде перемовини із Стамбулом про передачу подібного транспорту.

"У нас є школи де навчають, але нам пішли на зустріч і Регенсбург, і Берлін пропонують навчати водіїв. Якщо ми запускаємо маршрут, маємо бути певні, що він працюватиме. А якщо хтось захворів і автобус не вийшов і люди не потрапили на роботу, це буде ще гірше, ніж не запустити його", - наголосив Труханов.