Головне за середу, 3 січня: бої під Бахмутом та Авдіївкою, великий обмін полоненими

47 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удари по Харкову. Яким запам’ятається 679-й день повномасштабної війни.

Понад 200 українських воїнів і цивільних вдалося повернути нині з російського полону. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та «Азовсталь»", - зазначив глава держави.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україна за підтримки ОАЕ повернула 230 своїх людей. Це найбільший обмін за кількістю повернених оборонців.

"Серед них представників Збройних Сил України – 130 (серед них ТрО – 14, ВМС – 14), Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі", - уточнили в штабі.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що більшість зі звільнених перебували у полоні з 2022 року. "Вони мужньо захищали Маріуполь, Азовсталь. Боронили Київщину, Харківщину, Луганщину, острів Зміїний", - зазначив міністр.

Серед повернених є ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста (182 особи), так і ті українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти та мали статус «пошук особи» (48).

Більшість звільнених – чоловіки (225), п’ять жінок. До рядового та сержантського складу належать 213 осіб, одинадцятеро – офіцери.

Звільнених з полону зустрічали керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, очільник ГУР Кирило Буданов, член Координаційного штабу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, секретар штабу Дмитро Усов.

Буданов додав, що цей обмін готували досить довго, він був складним.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 47 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки біля Богданівки та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 19 - поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського. Тут загарбники, за підтримки авіації, безуспішно намагалися поліпшити тактичне положення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 3 січня – в нашій новині.

Одна людина загинула і одна поранена внаслідок ракетних ударів по Авдіївці, повідомив очільник Донецька ОВА Вадим Філашкін.

Сьогодні близько 11 ранку росіяни випустили по місту 4 ракети і поцілили у житлову забудову.

51-річний чоловік загинув на місці, 50-річна жінка із пораненнями доставлена в лікарню.

Філашкін нагадав, що Авдіївка щодня потерпає від ворожих обстрілів, ніхто не може гарантувати безпеки.

У деокупованій Снігурівці Миколаївської області пролунали вибухи. За попередньою інформацією начальника МВА Івана Кухти, поранень зазнала неповнолітня дівчинка.

"На превеликий жаль, прилеглі будинки на околиці міста отримали пошкодження від вибухової хвилі, внаслідок чого серед місцевих мешканців є постраждалі, які отримали травми різного ступеню тяжкості. Серед постраждалих є неповнолітня дівчинка", — повідомив Кухта.

Пізніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що увечері російські війська випустили по місту 3 ракети С-300.

"Унаслідок атаки в Снігурівці поранені жінка, 2 чоловіків та 15-річна дівчина, яка у важкому стані. Її перевозять в лікарню Миколаєва", – зазначив начальник ОВА.

Російська армія ударила, за попередніми даними, по середмістю Харкова, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби”, - написав Терехов.

Як повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, росіяни завдали ударів з району Белгорода, попередньо із ЗРК С-300.

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