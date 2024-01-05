Стефанчук прокоментував критику Безуглої в бік Залужного: "Ну, такий стиль поведінки в людини"

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відреагував на критичні висловлювання народної депутатки від "Слуги народу" Мар'яни Безуглої на адресу Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, передає "Інтерфакс-Україна".
Стефанчук заявив, що переконаний у необхідності чесних дискусій із військовими, але "для всього є свій час і місце". Голова ВР додав, що, наприклад, він із Безуглою розмовляє лише офіційно, бо в депутатки "такий стиль поведінки".
"У мене є свої стосунки з пані Мар’яною, тому що, крім Залужного, вона критикує й мене, й усіх інших, – ну, такий стиль поведінки в людини. Я цього не сприймаю. Тому мої розмови з нею переважно в такому, офіційному, форматі. При цьому все, що я про неї думаю, чесно пишу у внутрішньопартійному чаті. Вона на це реагує. І це абсолютно нормальна дискусія, але вона закрита", - сказав Стефанчук.
Також Голова ВР додав, що "на ставці у нас буває дуже спекотно, тому що триває професійна розмова навіть між військовими, які субординовані один до одного, але між ними виникає жорстка чоловіча розмова, і, що важливо, вони знаходять правильні рішення".
Стефанчук зазначив, що, на його думку, всі мають переглянути своє ставлення до ситуації в Україні, бо "без єдиного підходу і бачення нам ніколи не виграти цю війну", а єдність - це "та єдина зброя, проти якої Росія поки що не може діяти, але вона дуже ефективно починає використовувати ці наші дрібні "подряпинки" для того, щоб розхитувати їх у велике море".
Нині стало відомо, що Безуглу вирішили відкликати з посади заступника голови комітету з нацбезпеки та оборони. Про це LB.ua повідомили члени оборонного комітету.
Що відомо про конфлікт Мар'яни Безуглої і Валерія Залужного
- Безугла публічно критикувала у соцмережах Головкома Валерія Залужного щодо ведення війни, відсутності стратегії, підбору кадрів тощо, що викликало обурення суспільства та критику з боку її колег по парламенту.
- Виключити її з комітету пропонували ще раніше. Наприклад, 28 лютого 2023 Федір Веніславський подав проєкт постанови про виключення Безуглої зі складу Комітету нацбезпеки та оборони. Нардеп вважав, що його колега надала депутатам по комітету "завідомо недостовірну інформації, що саме по собі містить ознаки кримінального правопорушення".
- На тлі частих дописів Безуглої про Залужного деякі її однопартійці теж зареєстрували у Раді постанову щодо відкликання з посади заступника голови оборонного комітету. Депутатці закидали дискредитацію українських військових, зокрема, обурення в суспільстві викликали її закиди в бік Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якому вона порадила "піти", бо він начебто не має плану війни на наступний рік. Безуглу критикували і за її пости з позицій українських військових, які вона викладала в соцмережах.
- Що не так із заявами Мар'яни Безуглої - читайте в матеріалі "Данінг, Крюгер і план замислу".
- Президент Зеленський на річній пресконференції 2023 року сказав, що "щодо Мар'яни, Валєри, і у них там ще кілька людей – дуже складно. Вони всі люблять коментувати у фейсбуці, вони дуже часто там спілкуються. То вони разом ходять на фронт, то вони сваряться... Це складні питання, якщо чесно, для мене. Нам всім потрібно давати результат державі щоденний, а селфі встигнемо".