Стефанчук прокоментував критику Безуглої в бік Залужного: "Ну, такий стиль поведінки в людини"

"Мої розмови з нею переважно в такому, офіційному, форматі. При цьому все, що я про неї думаю, чесно пишу у внутрішньопартійному чаті", - розповів про своє спілкування з депутаткою Голова ВР.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відреагував на критичні висловлювання народної депутатки від "Слуги народу" Мар'яни Безуглої на адресу Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, передає "Інтерфакс-Україна".

Стефанчук заявив, що переконаний у необхідності чесних дискусій із військовими, але "для всього є свій час і місце". Голова ВР додав, що, наприклад, він із Безуглою розмовляє лише офіційно, бо в депутатки "такий стиль поведінки".

"У мене є свої стосунки з пані Мар’яною, тому що, крім Залужного, вона критикує й мене, й усіх інших, – ну, такий стиль поведінки в людини. Я цього не сприймаю. Тому мої розмови з нею переважно в такому, офіційному, форматі. При цьому все, що я про неї думаю, чесно пишу у внутрішньопартійному чаті. Вона на це реагує. І це абсолютно нормальна дискусія, але вона закрита", - сказав Стефанчук.

Також Голова ВР додав, що "на ставці у нас буває дуже спекотно, тому що триває професійна розмова навіть між військовими, які субординовані один до одного, але між ними виникає жорстка чоловіча розмова, і, що важливо, вони знаходять правильні рішення".

Стефанчук зазначив, що, на його думку, всі мають переглянути своє ставлення до ситуації в Україні, бо "без єдиного підходу і бачення нам ніколи не виграти цю війну", а єдність - це "та єдина зброя, проти якої Росія поки що не може діяти, але вона дуже ефективно починає використовувати ці наші дрібні "подряпинки" для того, щоб розхитувати їх у велике море".

Нині стало відомо, що Безуглу вирішили відкликати з посади заступника голови комітету з нацбезпеки та оборони. Про це LB.ua повідомили члени оборонного комітету.

Що відомо про конфлікт Мар'яни Безуглої і Валерія Залужного