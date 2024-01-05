Комітет нацбезпеки і оборони вирішив звільнити Безуглу з посади заступниці голови

Народну депутатку Мар’яну Безуглу ("Слуга народу") вирішили відкликати з посади заступника голови комітету з нацбезпеки та оборони. Про це LB повідомили члени оборонного комітету.
"Її відкликали з посади. Це рішення комітету", – повідомив один з нардепів.
Водночас депутат відмовився коментувати аргументи такого рішення.
Інший член комітету та нардеп "Батьківщини" Вадим Івченко також підтвердив інформацію щодо відкликання Безуглої комітетом. Однак за це рішення ще мають проголосувати в сесійній залі.
Безугла у коментарі LB додала, що лише сесійна зала голосуванням може ухвалити відповідне рішення:
"Так це не рішення. Це рекомендація для зали. При цьому (пропозицію – Ред.) поставив голова, поки мене не було. Репресії", – відповіла Безугла.
Парламентарка додала, що "не здастся і не піддасться шантажу".
Згодом у Facebook вона додала, що "зроблено все було максимально підступно: голова Комітету поставив на голосування, коли я його попередила, що запізнюсь на засідання, за моєї відсутності; а колеги проголосували".
Мар'яна Безугла і чому її хотіли відкликати
- Марьяна Безугла публічно критикувала Головкома Валерія Залужного, що своєю чергою викликало обурення суспільства та критику з боку її колег по парламенту. Однак виключити її з комітету пропонували ще до цього. 28 лютого 2023 Федір Веніславський подав проєкт постанови про виключення Безуглої зі складу Комітету нацбезпеки та оборони. Нардеп Веніславський вважає, що Безугла надала колегам по комітету "завідомо недостовірну інформації, що саме по собі містить ознаки кримінального правопорушення". Він сказав, що депутатка "надала народним депутатам України – членам Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки завідомо недостовірну інформацію щодо попереднього узгодження нею особисто редакції підготовленого до другого читання тексту проекту Закону 4210 з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, про що свідчить аудіозапис засідання Комітету. При цьому жодних документів у підтвердження цієї інформації членам Комітету надано не було". Сама ж Безугла пов'язала це з тиском на неї через її ініціативу щодо виключення з комітету Льовочкіна.
- На тлі частих дописів Безуглої про Залужного деякі її однопартійці зареєстрували у Раді постанову щодо відкликання з посади заступника голови оборонного комітету. Депутатці закидають дискредитацію українських військових, зокрема, обурення в суспільстві викликали її закиди в бік Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якому вона порадила "піти", бо він начебто не має плану війни на наступний рік. Безуглу критикували і за її пости з позицій українських військових, які вона викладала в соцмережах.
- Що не так із заявами Мар'яни Безуглої, читайте в матеріалі "Данінг, Крюгер і план замислу".
- Президент Зеленський на річній пресконференції сказав, що "щодо Мар'яни, Валєри, і у них там ще кілька людей – дуже складно. Вони всі люблять коментувати у фейсбуці, вони дуже часто там спілкуються. То вони разом ходять на фронт, то вони сваряться... Це складні питання, якщо чесно, для мене. Нам всім потрібно давати результат державі щоденний, а селфі встигнемо".