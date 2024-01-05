Комітет нацбезпеки і оборони вирішив звільнити Безуглу з посади заступниці голови

Народну депутатку Мар’яну Безуглу ("Слуга народу") вирішили відкликати з посади заступника голови комітету з нацбезпеки та оборони. Про це LB повідомили члени оборонного комітету.

"Її відкликали з посади. Це рішення комітету", – повідомив один з нардепів.

Водночас депутат відмовився коментувати аргументи такого рішення.

Інший член комітету та нардеп "Батьківщини" Вадим Івченко також підтвердив інформацію щодо відкликання Безуглої комітетом. Однак за це рішення ще мають проголосувати в сесійній залі.

Безугла у коментарі LB додала, що лише сесійна зала голосуванням може ухвалити відповідне рішення:

"Так це не рішення. Це рекомендація для зали. При цьому (пропозицію – Ред.) поставив голова, поки мене не було. Репресії", – відповіла Безугла.

Парламентарка додала, що "не здастся і не піддасться шантажу".

Згодом у Facebook вона додала, що "зроблено все було максимально підступно: голова Комітету поставив на голосування, коли я його попередила, що запізнюсь на засідання, за моєї відсутності; а колеги проголосували".

Мар'яна Безугла і чому її хотіли відкликати