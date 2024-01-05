МЗС обурилося, що в Італії планують "виставку-конференцію" про "відновлення" окупованого Росією Маріуполя

В італійському місті Модена планують провести пропагандистську "виставку-конференцію" про те, як окупований Маріуполь переживає нібито "швидкий процес відновлення".

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Захід запланований на 20 січня.

МЗС заявило, що вважає цю подію російською провокацією. Українське посольство в Римі вже надіслало офіційне звернення з вимогою скасувати захід.

Речник українського міністерства Олег Ніколенко наголосив, що на офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. "І ми очікуємо, що на цю російську провокацію буде відповідна реакція", - зазначив Ніколенко.

За інформацією "Громадського", захід організовує «Асоціація сприяння культурній інтеграції між Італією та Росією». На виставці запланували, зокрема, виступ російського консула й журналіста Андреа Лучіді. Він відомий своїми пропагандистськими сюжетами з тимчасово жителям.