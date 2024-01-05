МЗС обурилося, що в Італії планують "виставку-конференцію" про "відновлення" окупованого Росією Маріуполя

В італійському місті Модена планують провести пропагандистську "виставку-конференцію" про те, як окупований Маріуполь переживає нібито "швидкий процес відновлення".
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.
Захід запланований на 20 січня.
МЗС заявило, що вважає цю подію російською провокацією. Українське посольство в Римі вже надіслало офіційне звернення з вимогою скасувати захід.
Речник українського міністерства Олег Ніколенко наголосив, що на офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. "І ми очікуємо, що на цю російську провокацію буде відповідна реакція", - зазначив Ніколенко.
За інформацією "Громадського", захід організовує «Асоціація сприяння культурній інтеграції між Італією та Росією». На виставці запланували, зокрема, виступ російського консула й журналіста Андреа Лучіді. Він відомий своїми пропагандистськими сюжетами з тимчасово жителям.
- Маріуполь був окупований росіянами навесні 2022 року і зазначив великих руйнувань унаслідок масованих обстрілів. Донині кількість загиблих встановити неможливо. Місто неодноразово опинялося на межі епідемій різних інфекційних захворювань через відсутність чистої питної води, пошкоджені мережі водовідведення, каналізації, газопостачання. За інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, досі збільшується, зокрема, Старокримське кладовище, де окупанти здійснюють поховання людей не у могилах, а в траншеях.
- Окупанти постійно зносять у місті будинки, постраждали, наприклад, старовинні будівлі в історичному центрі Маріуполя.