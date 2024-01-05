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12 років тюрми отримав інформатор росіян, який розвідував позиції Сил оборони в районі Авдіївки

Його затримали у результаті контрдиверсійних заходів у Донецькій області на початку березня 2022 року.

12 років тюрми отримав інформатор росіян, який розвідував позиції Сил оборони в районі Авдіївки
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на інформатора ФСБ Росії, який вивідував місця дислокації Сил оборони на Донеччині. В результаті зловмисник отримав 12 років тюрми.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Інформатор - житель Новогродівки Покровського району. Його найбільше цікавили координати артилерійських позицій та напрямки руху важкої бронетехніки ЗСУ в районі Авдіївки. Отримані дані він направляв «зв’язковому» – бойовику одного з окупаційних угруповань Росії на тимчасово окупованій частині східного регіону України. Опісля розвідінформація надходила кадровому співробітнику управління ФСБ у Ростовській області Миколі Блохіну.

За даними СБУ, розвіддані потрібні були росіянам для планування власних бойових операцій на передовій та здійснення прицільних ракетно-артилерійських ударів по підрозділах українських військ.

Співробітники спецслужби затримали російського інформатора у результаті контрдиверсійних заходів у Донецькій області на початку березня 2022 року.

Оскільки зловмисник пішов на співпрацю зі слідством, суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і призначив йому 12 років тюрми.

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