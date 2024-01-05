Влада закликала киян відмовитися від купання у водоймах на Водохреще

Киян закликали відмовитися від купання у водоймах на свято Богоявління Господнього 6 січня і від участі в масових заходах.

Відповідне прохання оприлюднила Київська міська державна адміністрація.

Влада Києва нагадала про необхідність дотримуватися заходів безпеки та обмежень, які діють в умовах воєнного стану. Водночас організують роботу рятувальників.

"Для уникнення небезпечних ситуацій буде організовано роботу рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях. Так, на Оболонському пляжі чергуватимуть рятувальники КАРС "Київська служба порятунку", в Гідропарку – представники КО "Муніципальна охорона", - зазначили у КМДА.