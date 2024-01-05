Російські війська обстріляли Херсон: “прилетіло” по житловому будинку і складу гумдопомоги

Також є постраждалі серед цивільних.

Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

“Прилетіло” по житловому будинку, а також внаслідок влучання сталася пожежа на складі, де зберігалася гуманітарна допомога

Постраждала 69-річна жінка. Вона відмовилася від госпіталізації.

До лікарні звернулися троє херсонців, 22, 23 та 46 років. Нині лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілим.

За даними Офісу Генпрокурора, четверо поранених внаслідок чергового обстрілу Херсона.

За даними слідства, 5 січня близько 11:20 військові РФ вкотре обстріляли місто Херсон.

Внаслідок атаки поранення різного ступеню отримали четверо людей. Постраждалим надається медична допомога.

Крім того, пошкоджено склад із гуманітарною допомогою, житлові будинки та авто.