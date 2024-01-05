​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
Королівська щедрість Норвегії
Королівська щедрість Норвегії
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
На Сумщині почали зводити фортифікаційні споруди
На Сумщині почали зводити фортифікаційні споруди
«Ми втрачаємо розуміння того, що можемо програти цю війну і загинути як нація». Психіатр Роман Кечур про внутрішню загрозу
«Ми втрачаємо розуміння того, що можемо програти цю війну і загинути як нація». Психіатр Роман Кечур про внутрішню загрозу
Комітет Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію, доповідати покликали Залужного і Умєрова (доповнено)
Комітет Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію, доповідати покликали Залужного і Умєрова (доповнено)
Російські хакери місяцями були у системі "Київстару", – Reuters
Російські хакери місяцями були у системі "Київстару", – Reuters
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська обстріляли Херсон: “прилетіло” по житловому будинку і складу гумдопомоги

Також є постраждалі серед цивільних.

Російські війська обстріляли Херсон: “прилетіло” по житловому будинку і складу гумдопомоги
Фото: Офіс Генпрокурора

Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

“Прилетіло” по житловому будинку, а також внаслідок влучання сталася пожежа на складі, де зберігалася гуманітарна допомога

Постраждала 69-річна жінка. Вона відмовилася від госпіталізації. 

До лікарні звернулися троє херсонців, 22, 23 та 46 років. Нині лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілим.

За даними Офісу Генпрокурора, четверо поранених внаслідок чергового обстрілу Херсона.

За даними слідства, 5 січня близько 11:20 військові РФ вкотре обстріляли місто Херсон.

Внаслідок атаки поранення різного ступеню отримали четверо людей. Постраждалим надається медична допомога.

Крім того, пошкоджено склад із гуманітарною допомогою, житлові будинки та авто.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies