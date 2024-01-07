Україна зацікавлена у спільному оборонному виробництві із Швецією, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників щорічної шведської національної конференції "Суспільство та оборона". Захід є найпрестижнішим у Швеції та одним із найважливіших у Північній Європі в галузі безпеки та оборони.
«Україна вже почала спільну оборонну діяльність із Туреччиною, Румунією, Польщею, Великою Британією. Маємо відповідні домовленості з Чехією, Сполученими Штатами та Німеччиною. І звичайно, наша пропозиція для вас – працювати разом, виробляти разом, зміцнюватись разом", – сказав Зеленський.
За словами президента, Україна вже зараз є і завжди буде одним із найбільш вагомих європейських донорів безпеки.
"Ми прагнемо, щоб і для власної безпеки, і для безпеки партнерів ми могли спиратися на найкращу зброю та техніку, які є у світі. Тому спільне виробництво зі Швецією для нас пріоритет. І я впевнений, що прийде такий день, коли ми з вами зможемо побачити відкриття в Україні першого спільного з вами виробництва", – повідомив президент.
За словами Зеленського, спільна із Швецією солідарність "має пройти такий шлях заради наших із вами спільних інтересів – спільної безпеки".
"Що більше ми робимо разом, то менше шансів у ворогів свободи зламати нас", –наголосив президент.
- Щорічна шведська національна конференція "Суспільство та оборона" – це найпрестижніший у Швеції та один із найважливіших у Північній Європі захід в галузі безпеки та оборони.
- Його основні доповідачі – прем’єр-міністри, міністри оборони, міністри закордонних справ й інші представники урядів, верховні головнокомандувачі тощо.
- Аудиторія складається з представників понад 100 організацій, що репрезентують усе шведське суспільство, а також із ключових посадовців і керівників урядових та парламентських установ, політиків, експертів у сфері безпеки та оборони, журналістів.