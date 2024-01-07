Україна зацікавлена у спільному оборонному виробництві із Швецією, – Зеленський

За словами президента, наша держава є одним із найбільш вагомих європейських донорів безпеки.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників щорічної шведської національної конференції "Суспільство та оборона". Захід є найпрестижнішим у Швеції та одним із найважливіших у Північній Європі в галузі безпеки та оборони.

«Україна вже почала спільну оборонну діяльність із Туреччиною, Румунією, Польщею, Великою Британією. Маємо відповідні домовленості з Чехією, Сполученими Штатами та Німеччиною. І звичайно, наша пропозиція для вас – працювати разом, виробляти разом, зміцнюватись разом", – сказав Зеленський.

За словами президента, Україна вже зараз є і завжди буде одним із найбільш вагомих європейських донорів безпеки.

"Ми прагнемо, щоб і для власної безпеки, і для безпеки партнерів ми могли спиратися на найкращу зброю та техніку, які є у світі. Тому спільне виробництво зі Швецією для нас пріоритет. І я впевнений, що прийде такий день, коли ми з вами зможемо побачити відкриття в Україні першого спільного з вами виробництва", – повідомив президент.

За словами Зеленського, спільна із Швецією солідарність "має пройти такий шлях заради наших із вами спільних інтересів – спільної безпеки".

"Що більше ми робимо разом, то менше шансів у ворогів свободи зламати нас", –наголосив президент.