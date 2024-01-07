Японія внесе 37 млн доларів у трастовий фонд НАТО на системи виявлення дронів в Україні.
"Японія активно просуває підтримку України. У межах нашої підтримки Японія нещодавно вирішила внести $37 мільйонів до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити системи виявлення безпілотних літальних апаратів", – заявила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава під час спільної з очільником МЗС України Дмитром Кулебою пресконференції у Києві, передає Укрінформ.
За словами Камікави, в Україну за допомогою Японії також поставили п’ять мобільних газотурбінних генераторів і перевезли сім трансформаторів для того, щоб українцям було легше пережити зиму.
Міністерка особисто передасть обладнання.
- Раніше повідомили про неанонсований візит японської міністерки до Києва у неділю, 7 січня. Це перший візит Камікави до України з моменту її вступу на посаду у вересні.
- Дипломатка відвідала меморіал жертвам російської окупації в Бучі та Ірпінь. Вона також побувала біля Ірпінського моста, який українська армія була вимушена підірвати в оборонних цілях