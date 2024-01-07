Також Японія передала Україні п’ять мобільних газотурбінних генераторів і сім трансформаторів.

Японія внесе 37 млн доларів у трастовий фонд НАТО на системи виявлення дронів в Україні.

"Японія активно просуває підтримку України. У межах нашої підтримки Японія нещодавно вирішила внести $37 мільйонів до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити системи виявлення безпілотних літальних апаратів", – заявила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава під час спільної з очільником МЗС України Дмитром Кулебою пресконференції у Києві, передає Укрінформ.

За словами Камікави, в Україну за допомогою Японії також поставили п’ять мобільних газотурбінних генераторів і перевезли сім трансформаторів для того, щоб українцям було легше пережити зиму.

Міністерка особисто передасть обладнання.