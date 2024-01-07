​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
Директорка відділу логістики "Київгуми" листувалася безпосередньо з представником російської фірми, – джерела
Директорка відділу логістики "Київгуми" листувалася безпосередньо з представником російської фірми, – джерела
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
ЗСУ уразили склади боєприпасів росіян у Криму
ЗСУ уразили склади боєприпасів росіян у Криму
У ВООЗ закликають відновити карантин і масковий режим
У ВООЗ закликають відновити карантин і масковий режим
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
​Пан іпсошник: «І ми, і вони зараз однаково психологічно виснажені й утомлені. Хто встоїть — того буде перемога»
​Пан іпсошник: «І ми, і вони зараз однаково психологічно виснажені й утомлені. Хто встоїть — того буде перемога»
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
ГоловнаСвіт

Майже 90% мешканців смуги Гази були переміщені через війну, – ООН

Агентство ООН також попередило, що у смузі Гази існує високий ризик голоду та надзвичайна ситуація у галузі охорони здоров’я.

Майже 90% мешканців смуги Гази були переміщені через війну, – ООН
Ілюстративне фото: палестинська дівчинка серед бойовиків ХАМАС у смузі Гази
Фото: EPA/UPG

Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) у суботній публікації у соціальних мережах повідомило, що майже 90% населення смуги Гази було переміщено упродовж трьох місяців війни після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, передає Укрінформ.

"Протягом 3-х довгих місяців жорстокої війни, майже 90% мешканців Гази були примусово переміщені та позбавлені всього", – йдеться у повідомленні.

Агентство ООН також попередило, що у смузі Гази існує високий ризик голоду та надзвичайна ситуація у галузі охорони здоров’я.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies