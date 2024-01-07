Майже 90% мешканців смуги Гази були переміщені через війну, – ООН

Агентство ООН також попередило, що у смузі Гази існує високий ризик голоду та надзвичайна ситуація у галузі охорони здоров’я.

Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) у суботній публікації у соціальних мережах повідомило, що майже 90% населення смуги Гази було переміщено упродовж трьох місяців війни після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, передає Укрінформ.

"Протягом 3-х довгих місяців жорстокої війни, майже 90% мешканців Гази були примусово переміщені та позбавлені всього", – йдеться у повідомленні.

Агентство ООН також попередило, що у смузі Гази існує високий ризик голоду та надзвичайна ситуація у галузі охорони здоров’я.