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В уряді Німеччини заявили, що не можуть змусити українських біженців повернутися і стати на захист України

Німеччина натомість продовжить підтримувати Україну фінансово.

В уряді Німеччини заявили, що не можуть змусити українських біженців повернутися і стати на захист України
Фото: Telegram/Zelenskiy

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман в інтерв’ю Welt заявив, що уряд ФРН не зможе змусити українських біженців повертатися додому і стати на захист України. Однак міністр запевнив, що підтримка України в обороні надалі відповідатиме національним інтересам держави. 

"Я розумію прагнення українського уряду призвати українських чоловіків за кордоном на військову службу. Виклик законний. Але ми не зможемо змусити нікого в Німеччині служити за кордоном", – зазначив Бушман.

Бушман також зазначив, що політика ФРН щодо фінансової підтримки України залишається без змін.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, тому що вона є жертвою жорстокої загарбницької війни. Її підтримка щодо оборони відповідає інтересам нашої політики безпеки", – додає чиновник.

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